"Не знала, що це таке": розлучена Дженніфер Лопес заговорила про особисте

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес перебуває в міцних нових стосунках — із собою. Вона розлучилася з оскароносним Беном Аффлеком два роки тому.

В анонсі свого майбутнього інтерв'ю на Good Morning America суперзірка розповіла про те, як вона живе після розлучення з Беном Аффлеком у 2024 році — і чому вона щасливіша, ніж будь-коли.

Дженніфер Лопес про особисте життя

"Я переживаю свою щасливу епоху", — сказала 56-річна Лопес. — Я думаю, що вперше в житті я відчуваю себе вільною; я сама по собі. І це справді чудове відчуття".

Співачка та акторка розмірковувала про те, наскільки незвичним для неї є це відчуття, зазначивши, що вона провела більшу частину свого життя у стосунках.

"Я насправді не знала, що це таке, з початку 20-х років — і навіть раніше", — сказала Джей Ло.

"У мене завжди були хлопці. У моєму житті завжди хтось був, і так багато речей, які, як мені здавалося, були поза моїм контролем", — додала вона.

Зараз Лопес каже, що вона вчиться більше довіряти собі та відпускати тиск, який колись чинила на себе: "Я дійшла до того моменту, коли я справді довіряю собі та трохи більше ціную себе, замість того, щоб бути такою суворою до себе та завжди намагатися довести свою сутність".

Дженніфер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Лопес спочатку зустрічалася з 53-річним Аффлеком з 2002 по 2004 рік після знайомства на знімальному майданчику фільму "Джильї". Вони возз'єдналися у 2021 році та одружижися у липні 2022 року.

Два роки по тому, у серпні 2024 року — якраз на другу річницю весілля — Джей Ло подала на розлучення. Офіційно воно було оформлено у січні 2025 року.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Jennifer Lopez/Facebook

