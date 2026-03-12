"Не знала, что это такое": разведенная Дженнифер Лопес заговорила о личном

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес находится в крепких новых отношениях — с собой. Она рассталась с оскароносным Беном Аффлеком два года назад.

В анонсе своего будущего интервью на Good Morning America суперзвезда рассказала о том, как она живет после развода с Беном Аффлеком в 2024 году — и почему она счастливее, чем когда-либо.

Дженнифер Лопес о личной жизни

"Я переживаю свою счастливую эпоху", — сказала 56-летняя Лопес. — Я думаю, что впервые в жизни я чувствую себя свободной; я сама по себе. И это действительно замечательное ощущение".

Певица и актриса размышляла о том, насколько необычным для нее является это ощущение, отметив, что она провела большую часть своей жизни в отношениях.

"Я на самом деле не знала, что это такое, с начала 20-х годов — и даже раньше", — сказала Джей Ло.

"У меня всегда были парни. В моей жизни всегда кто-то был, и так много вещей, которые, как мне казалось, были вне моего контроля", — добавила она.

Сейчас Лопес говорит, что она учится больше доверять себе и отпускать давление, которое когда-то оказывала на себя: "Я дошла до того момента, когда я действительно доверяю себе и немного больше ценю себя, вместо того, чтобы быть такой строгой к себе и всегда пытаться доказать свою сущность".

Дженнифер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Лопес сначала встречалась с 53-летним Аффлеком с 2002 по 2004 год после знакомства на съемочной площадке фильма "Джильи". Они воссоединились в 2021 году и поженились в июле 2022 года.

Два года спустя, в августе 2024 года — как раз на вторую годовщину свадьбы — Джей Ло подала на развод. Официально он был оформлен в январе 2025 года.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Jennifer Lopez/Facebook

