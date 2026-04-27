56-летняя Дженнифер Лопес в обтягивающих лосинах поразила стальным прессом (фото)

56-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес хвастается своим впечатляющим прессом после утренней тренировки в спортзале.

Артистка опубликовала в соцсетях селфи во время утренней тренировки, одетая в укороченный топ с длинными рукавами, блестящие черные леггинсы и белые кроссовки.

Джей Ло похвасталась фигурой

Лопес позировала перед зеркалом, чтобы продемонстрировать свой пресс, который ее наряд идеально подчеркнул.

Она подписала фотографии эмодзи со сгибанием бицепса, а также написала в Instagram Stories: "Вставай и мчись".

Исполнительница хита Let's Get Loud получила много поддержки в комментариях, в частности от эксперта по фитнесу среди знаменитостей Трейси Андерсон, которая написала: "Этот пресс!!!"

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

В другом комментарии написано: "Чистая дисциплина. Вечное вдохновение".

В прошлом месяце Лопес сказала, что она "счастлива" и "свободна" после развода с 53-летним оскароносным актером Беном Аффлеком.

Жизнь после развода

"Я переживаю свою счастливую эру", — заявила звезда в интервью Nightline.

Она отметила, что также научилась перестать оказывать на себя сильное давление.

"Я дошла до того момента, когда я действительно доверяю себе и немного больше ценю себя, вместо того, чтобы быть такой строгой к себе и всегда пытаться что-то доказать", — поделилась Лопес.

Она призналась, что ей "пришлось все остановить" и взять "год отпуска с работы", чтобы должным образом оправиться от своего четвертого развода: "Я отменила гастроли и просто решила быть дома и посидеть в том, что произошло, не убегая от этого из-за работы, из-за другого человека, из-за чего угодно — просто посидеть".

