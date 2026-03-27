Дженніфер Лопес вразила прозорим комбінезоном у свої 56 років (відео)

56-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес наразі гастролює по США і вражає публіку своїми хітами і не тільки.

Напередодні колишня дружина Бена Аффлека вразила фанатів своєю фігурою під час концерту в Лас-Вегасі, США. Джей Ло вийшла на сцену в напівпрозорому комбінезоні, який підкреслив її форми. А кадри активно ширяться в мережі.

Джей Ло продемонструвала фігуру в комбінезоні

Ефектні відео та фото з шоу Лопес швидко "розлетілися" соціальними мережами. Люди в захваті від фігури та енергетики виконавиці у її 56 років.

Джей Ло позувала на сцені в чорному мереживному комбінезоні з відкритим декольте. Образ ефектно мерехтів. А аутфіт зірка сцени та екрану доповнила босоніжками на підборах.

Цікаво, під час виступу колишня Бена Аффлека підколола хейтерів, які критикували її за провокативні образи. Лопес сказала: "Вони завжди говорять: "Чому ти носиш такий одяг?" Досі не знаю, про що вони", після чого пройшлася сценою, демонструючи фанатам свою струнку фігуру з усіх боків.

