Донька Дженніфер Лопес змінила стать та ім'я: подробиці камінг-ауту (фото)

18-річна дитина Дженніфер Лопес, яка раніше була відома як донька Емма, здійснила остаточний камінг-аут як трансгендерний хлопець на ім'я Оскар. Про зміну гендерної ідентичності та імені стало відомо завдяки офіційній програмі випускного вечора, де підліток уже значиться під чоловічим іменем і використовує займенник "він".

Дженніфер Лопес, яка завжди палко підтримувала самовираження своїх дітей, відвідала урочисту церемонію вручення дипломів у Лос-Анджелесі. Оскар з'явився на святі у традиційній випускній мантії поверх класичного світлого костюма та зі святковою гірляндою на шиї, пише Daily Mail.

Шлях до самоідентифікації

Це не перша зміна в житті підлітка, яка прикувала увагу медіа. Ще у червні 2022 року, коли Еммі було 14 років, Лопес спровокувала хвилю обговорень у мережі, представивши доньку на сцені за допомогою гендерно-нейтрального займенника "вони". Тоді це вказувало на небінарну ідентичність. Тепер же, судячи з університетських документів, які потрапили у розпорядження журналістів, Оскар остаточно визначився з тим, що є трансгендерним чоловіком.

Дочка Дженніфер Лопес остаточно визначилась з тим, що є трансгендерним чоловіком. Фото: Backgrid

На святі випускника підтримувала велика родина: зіркова мама, брат-близнюк Макс та бабуся Гвадалупе. А от батько близнюків, співак Марк Ентоні, подію проігнорував — наразі він чекає на дитину від своєї нової молодої дружини.

Схожа історія у родині Бена Аффлека

Цікаво, що підтримати Оскара прийшов і його 14-річний зведений брат Семюел — син Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер. Незважаючи на розлучення Лопес та Аффлека, їхні діти залишилися дуже близькими. Більше того, у родині Аффлека є схожий досвід: його 17-річна дитина Фін (у минулому — донька Серафіна Роуз) також здійснила камінг-аут як трансгендерна персона у 2024 році.

Емоції зіркової мами

Для самої Джей Ло цей період став часом великих змін. В ефірі шоу Jimmy Kimmel Live! співачка зізналася, що два місяці плаче через те, що діти закінчують школу і роз'їжджаються по різних університетах.

"Я два дні не могла без сліз написати прощальне слово для їхнього шкільного альбому. Вони їдуть, і хоча я сама в їхньому віці мріяла про свободу, мені як мамі дуже важко", — поділилася зірка.

Лопес планує особисто допомагати Оскару та Максу з переїздом до студентських гуртожитків і жартує, що після її розкішного маєтку за 18 мільйонів доларів діти швидко засумують за домом.

