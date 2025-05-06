Американський мільярдер несподівано здійснив камінг-аут після 24 років шлюбу із зіркою моди

83-річний Баррі Діллер заявив, що його шлюб із модельєром Діаною фон Фюстенберг — це унікальний і сповнений любові досвід. І хоча чоловіків у його житті було багато, але жінка тільки одна.

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Про це мільярдер і меценат написав в есе для New York Magazine напередодні виходу його мемуарів.

Баррі Діллер і Діана фон Фюстенберг

"Хоча в моєму житті було багато чоловіків, жінка була тільки одна, і вона з'явилася в моєму житті, коли мені виповнилося 33 роки. Я ніколи не ставив під сумнів основоположний авторитет моєї сексуальності в моєму житті (я боявся тільки реакції оточуючих)", — написав мільярдер.

Баррі Діллер, голова ради директорів медіа-корпорації InterActiveCorp, один із засновників телевізійної мережі FOX і колишній голова ради директорів кіностудії Paramount Pictures, чиї статки оцінюють у три мільярди доларів, почав зустрічатися з Діаною фон Фюстенберг 1974 року.

Баррі Діллер і Діана фон Фюстенберг у клубі "Студія 54"

Баррі зізнався, що коли почався їхній роман, його першою реакцією було: "Хто знав?". Цю назву він дав і своїй книзі мемуарів.

Пара розходилася і сходилася протягом багатьох років і розлучилася 1981 року, перш ніж возз'єднатися 1991 року. Потім вони пов'язали себе узами шлюбу 2001 року, але дітей у них не було.

Однак у 78-річної Діани є двоє дорослих дітей від попереднього шлюбу з принцом Егоном фон Фюрстенбергом: Олександр фон Фюрстенберг, 55 років, і Тетяна фон Фюрстенберг, 54 роки.

Діллер додав у своєму есе, що він "прекрасно усвідомлює", що його стосунки з фон Фюстенберг "спричинили плутанину та безліч домислів", натякаючи на те, що люди з його найближчого оточення знали про його сексуальні вподобання.

Баррі Діллер і Діана фон Фюстенберг на Met Gala у 2024 році Фото: Getty Images

"Стосунки, які почалися з байдужості, а потім переросли в роман, настільки ж природний для нас, як дихання, здивували нас і всіх інших. Це дійсно диво мого життя", — додав бізнесмен про свій 24-річний шлюб, який він також описав як "унікальний і сповнений любові".

Він додав, що вони з Діаною якимось "космічним чином призначені одне одному".

Неясно, в якому стані зараз перебувають стосунки пари після публічного зізнання. Однак, схоже, жодна зі сторін не подала на розлучення.

У 2010 році Діана дала рідкісну можливість прояснити свої погляди на шлюб, заявивши в інтерв'ю Page Six: "Баррі кохав мене безумовним коханням протягом 34 років. Я пішла від нього і зустрічалася з іншими чоловіками, але вони завжди ревнували до Баррі, а не навпаки", — додала вона, маючи на увазі перерви в їхніх стосунках.

Нагадаємо, Діана фон Фюстенберг і Баррі Діллер є відомими меценатами і завсідниками світських вечірок. Вони також пов'язані з королівською родиною Греції.