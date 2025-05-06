Американский миллиардер неожиданно совершил каминг-аут после 24 лет брака со звездой моды

83-летний Барри Диллер заявил, что его брак с модельером Дианой фон Фюстенберг — это уникальный и полный любви опыт. И хотя мужчин в его жизни было много, но женщина только одна.

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Об этом миллиардер и меценат написал в эссе для New York Magazine в преддверии выхода его мемуаров.

Барри Диллер и Диана фон Фюстенберг

"Хотя в моей жизни было много мужчин, женщина была только одна, и она появилась в моей жизни, когда мне исполнилось 33 года. Я никогда не ставил под сомнение основополагающий авторитет моей сексуальности в моей жизни (я боялся только реакции окружающих)", — написал миллиардер.

Барри Диллер, председатель совета директоров медиа корпорации InterActiveCorp, один из основателей телевизионной сети FOX и бывший глава совета директоров киностудии Paramount Pictures, чье состояние оценивают в три миллиарда долларов, начал встречаться с Дианой фон Фюстенберг в 1974 году.

Барри Диллер и Диана фон Фюстенберг в клубе "Студия 54"

Барри признался, что когда начался их роман, его первой реакцией было: "Кто знал?". Это название он дал и своей книге мемуаров.

Пара расходилась и сходилась в течение многих лет и рассталась в 1981 году, прежде чем воссоединиться в 1991 году. Затем они связали себя узами брака в 2001 году, но детей у них не было.

Однако у 78-летней Дианы есть двое взрослых детей от предыдущего брака с принцем Эгоном фон Фюрстенбергом: Александр фон Фюрстенберг, 55 лет, и Татьяна фон Фюрстенберг, 54 года.

Диллер добавил в своем эссе, что он "прекрасно осознает", что его отношения с фон Фюстенберг "вызвали путаницу и множество домыслов", намекая на то, что люди из его ближайшего окружения знали о его сексуальных предпочтениях.

Барри Диллер и Диана фон Фюстенберг на Met Gala в 2024 году Фото: Getty Images

"Отношения, которые начались с безразличия, а затем переросли в роман, столь же естественный для нас, как дыхание, удивили нас и всех остальных. Это действительно чудо моей жизни", — добавил бизнесмен о своем 24-летнем браке, который он также описал как «уникальный и полный любви".

Он добавил, что они с Дианой каким-то "космическим образом предназначены друг другу".

Неясно, в каком состоянии сейчас находятся отношения пары после публичного признания. Однако, похоже, ни одна из сторон не подала на развод.

В 2010 году Диана дала редкую возможность прояснить свои взгляды на брак, заявив в интервью Page Six: "Барри любил меня безусловной любовью на протяжении 34 лет. Я ушла от него и встречалась с другими мужчинами, но они всегда ревновали к Барри, а не наоборот", — добавила она, имея в виду перерывы в их отношениях.

Напомним, Диана фон Фюстенберг и Барри Диллер являются известными меценатами и завсегдатаями светских вечеринок. Они также связаны с королевской семьей Греции.