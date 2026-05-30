Дочь Дженнифер Лопес сменила пол и имя: подробности каминг-аута (фото)

18-летний ребенок Дженнифер Лопес, которая ранее была известна как дочь Эмма, совершила окончательный каминг-аут как трансгендерный парень по имени Оскар. Об изменении гендерной идентичности и имени стало известно благодаря официальной программе выпускного вечера, где подросток уже значится под мужским именем и использует местоимение "он".

Дженнифер Лопес, которая всегда горячо поддерживала самовыражение своих детей, посетила торжественную церемонию вручения дипломов в Лос-Анджелесе. Оскар появился на празднике в традиционной выпускной мантии поверх классического светлого костюма и с праздничной гирляндой на шее, пишет Daily Mail.

Путь к самоидентификации

Это не первая перемена в жизни подростка, которая приковала внимание медиа. Еще в июне 2022 года, когда Эмми было 14 лет, Лопес спровоцировала волну обсуждений в сети, представив дочь на сцене с помощью гендерно-нейтрального местоимения "они". Тогда это указывало на небинарную идентичность. Теперь же, судя по университетским документам, которые попали в распоряжение журналистов, Оскар окончательно определился с тем, что является трансгендерным мужчиной.

Дочь Дженнифер Лопес окончательно определилась с тем, что является трансгендерным мужчиной. Фото: Backgrid

На празднике выпускника поддерживала большая семья: звездная мама, брат-близнец Макс и бабушка Гвадалупе. А вот отец близнецов, певец Марк Энтони, событие проигнорировал — сейчас он ждет ребенка от своей новой молодой жены.

Похожая история в семье Бена Аффлека

Интересно, что поддержать Оскара пришел и его 14-летний сводный брат Сэмюэл — сын Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер. Несмотря на развод Лопес и Аффлека, их дети остались очень близкими. Более того, в семье Аффлека есть похожий опыт: его 17-летний ребенок Финн (в прошлом — дочь Серафина Роуз) также совершила каминг-аут как трансгендерная персона в 2024 году.

Эмоции звездной мамы

Для самой Джей Ло этот период стал временем больших перемен. В эфире шоу Jimmy Kimmel Live! певица призналась, что два месяца плачет из-за того, что дети заканчивают школу и разъезжаются по разным университетам.

"Я два дня не могла без слез написать прощальное слово для их школьного альбома. Они уезжают, и хотя я сама в их возрасте мечтала о свободе, мне как маме очень тяжело", — поделилась звезда.

Лопес планирует лично помогать Оскару и Максу с переездом в студенческие общежития и шутит, что после ее роскошного поместья за 18 миллионов долларов дети быстро соскучатся по дому.

