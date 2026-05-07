Нравятся женщины: бывшая невеста Кличко сделала каминг-аут (фото)

Американская актриса и бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко сделала неожиданное заявление относительно своей сексуальной ориентации.

36-летняя звезда экрана Хейден Пенетьер впервые призналась, что является бисексуалкой, то есть ее в сексуальном плане привлекают и мужчины, и женщины. Актриса призналась в интервью Us Weekly, почему долго не могла говорить об этом публично.

"Теперь, когда я решила поделиться этим с миром, я могу уверенно сказать, что да, я бисексуалка. Я сказала это! Это первый раз, когда я могу сказать это вслух", — отметила бывшая Кличко.

Встречалась с девушками

Пенетьер вспоминает, что ей постоянно говорили быть идеальной, но никто не предлагал "просто быть собой". Теперь звезда больше не скрывает, что ходила на свидания и встречалась с девушками на протяжении лет.

36-летняя Хейден Пенетьер сделала камингаут Фото: womenshealthmag.com

"Да, влюблялась. Хотя было страшно, потому что на улице меня всегда ждали папарацци, которые везде за мной следили. У меня было очень мало приватности. Я встречалась с женщинами. Даже в детстве гораздо больше увлекалась женщинами, чем мужчинами. Исследовала это, но поскольку ни с кем этим не делилась, у меня не хватало смелости полностью погрузиться в это эмоционально. Потому что если я и влюбляюсь, то это не то, что я хотела бы когда-либо скрывать", — комментирует Пенетьер.

Отношения с Кличко

Актриса также рассказала об отношениях с Владимиром Кличко, которого она упорно называет Владом.

"Я так благодарна Владу. Мы очень близки, и нас связывает глубокая дружба... Между нами до сих пор сохраняется эта связь и способность совместно воспитывать детей и показывать нашей дочери, что даже если мы не вместе, это не значит, что здесь не хватает любви, и это не значит, что ты в опасности. А моя дочь — это просто невероятный дар. Она неземная, такая добрая, окружена хорошими людьми, и для меня невероятно иметь возможность наблюдать, как она процветает в тех сферах, с которыми у меня были трудности в детстве. Она просто лучшая, все лучшие части меня и Влада", — рассказывает Хейден.

Хейден Пенетьер не скрывает, что встречалась с девушками Фото: Instagram @haydenpanettiere

Кроме того, она прокомментировала тему войны в Украине.

"Как только началась война, я позаботилась о том, чтобы быть рядом со своей дочерью, пока мы наблюдали, как ее отец и дядя воюют на передовой. Она была такой смелой, такой рассудительной и рациональной.... Я помню, как посадила ее и поговорила о войне: "У тебя есть какие-то вопросы?" Ее единственный вопрос был: "Почему Путин это делает?". Это единственный вопрос, на который я действительно не могла ответить. Старалась как можно лучше на него ответить. К счастью, все в безопасности, живы и здоровы", — заявила она.

