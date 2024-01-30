Хейден Панеттьери рассказала, общается ли с дочерью от Владимира Кличко

34-летняя американская актриса Хейден Панеттьери, известная ролями в фильмах Крик, Ночь с Брэдом Купером и другие, поделилась подробностями личных отношений с 9-летней дочерью Каей, которую родила от украинского боксера Владимира Кличко.

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Большое интервью об отношениях с дочерью, которая много лет живет с отцом, актриса рассказала в интервью изданию E! Новости.

Начала свой рассказ Хейден Панеттьери с упоминаний о беременности. В частности, по ее словам Кая-Евдокия родилась 9 декабря 2014 года, поэтому по знаку зодиака она является Стрельцом — водяным знаком. Когда Гейден была беременна она все время проводила в бассейне и постоянно плавала, поэтому после рождения ее дочь получила такую же большую любовь к воде. Этим актриса и дочь очень похожи. От звездной мамы девочка также унаследовала любовь к катанию на лошадях.

Также Гейден рассказала, что сейчас 9-летняя девочка внешне очень похожа на нее, однако ростом полностью удалась в своего отца. Сейчас рост Каи-Евдокии достигает 6 футов (ориентировочно до 180 сантиметров).

Относительно творческих черт девочки Гейден отметила, что не уверена, что Кая когда-то пойдет ее путем. По словам актрисы, девочка не хочет иметь публичную жизнь, ей больше нравится спокойная и умеренная жизнь. Она хочет быть похожей на других детей. Тем более с 8 месяцев девочка "попробовала" шоу-бизнес работая моделью на съемочных площадках. Поэтому вероятнее всего она имеет понимание и видение, что творческая работа довольно сложный процесс.

Фото: Instagram klitschko

Как отметила Гейден, несмотря на юный возраст девочка очень самостоятельная и стремится быть независимой. В общении и высказываниях девочка довольно сдержанная.

Гейдент также рассказала, что с 2018 года дочь живет с Владимиром, он имеет полную опеку над дочерью, однако когда они встречаются до много времени проводят вместе плавают и катаются на лошадях. Кая единственная дочь Гейден.

Сейчас достостоменно не известно подробностей жизни девочки. ее звездный папаша Владимир Кличко не афиширует жизнь дочери и не показывает ее на публику. Однако, по некоторым данным, девочка живет столице Украины. В воспитании звездному папочке помогает бабушка девочки.

Сама же Гейден не уточняет как часто видится с дочкой, ведь ранее бушевала информация, что из-за проблем с алкоголем и наркотиками Владимир Кличко не позволял актрисе видеться с дочерью.

Справка:

В 2009 году Владимир Кличко женился на американской актрисе Хейден Панеттьери. Пара пробыла в браке 9 лет, а в 2018 году сообщила о разрыве.

Напомним, Александр Усик в четвертый раз стал отцом. Также мы писали, что Кайли Дженнер с дочкой и Тина Кунаки стали звездами показа Jacquemus .