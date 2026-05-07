Подобаються жінки: колишня наречена Кличка зробила камінг-аут (фото)

Американська акторка та колишня наречена українского боксера Володимира Кличка зробила несподівану заяву щодо своєї сексуальної орієнтації.

36-річна зірка екрану Гейден Пенетьєр вперше зізналася, що є бісексуалкою, тобто її в сексуальному плані приваблюють і чоловіки, і жінки. Акторка зізналась в інтерв'ю Us Weekly, чому довго не могла говорити про це публічно.

"Тепер, коли я вирішила поділитися цим зі світом, я можу впевнено сказати, що так, я бісексуалка. Я сказала це! Це перший раз, коли я можу сказати це вголос", — зазначила колишня Кличка.

Зустрічалась з дівчатами

Пенетьєр пригадує, що їй постійно казали бути ідеальною, але ніхто не пропонував "просто бути собою". Тепер зірка більше не приховує, що ходила на побачення і зустрічалася з дівчатами протягом років.

36-річна Гейден Пенетьєр зробила камінгаут Фото: womenshealthmag.com

"Так, закохувалась. Хоча було страшно, бо надворі мене завжди чекали папараці, які всюди за мною стежили. У мене було дуже мало приватності. Я зустрічалася з жінками. Навіть у дитинстві набагато більше захоплювалась жінками, ніж чоловіками. Досліджувала це, але оскільки ні з ким цим не ділився, у мене не вистачало сміливості повністю поринути в це емоційно. Бо якщо я й закохуюся, то це не те, що я хотіла б коли-небудь приховувати", — коментує Пенетьєр.

Стосунки з Кличком

Акторка також розповіла про стосунки з Володимиром Кличком, якого вона вперто називає Владом.

"Я так вдячна Владу. Ми дуже близькі, і нас пов'язує глибока дружба… Між нами досі зберігається цей зв'язок і здатність спільно виховувати дітей та показувати нашій доньці, що навіть якщо ми не разом, це не означає, що тут бракує любові, і це не означає, що ти в небезпеці. А моя донька — це просто неймовірний дар. Вона неземна, така добра, оточена хорошими людьми, і для мене неймовірно мати можливість спостерігати, як вона процвітає в тих сферах, з якими я мала труднощі в дитинстві. Вона просто найкраща, всі найкращі частини мене та Влада", — розповідає Гейден.

Гейден Пенетьєр не приховує, що зустрічалася з дівчатами Фото: Instagram @haydenpanettiere

Окрім того, вона прокоментувала тему війни в Україні.

"Щойно почалася війна, я подбала про те, щоб бути поруч зі своєю донькою, поки ми спостерігали, як її батько та дядько воюють на передовій. Вона була такою сміливою, такою розсудливою та раціональною…. Я пам'ятаю, як посадила її та поговорила про війну: "У тебе є якісь запитання?". Її єдине запитання було: "Чому Путін це робить?". Це єдине запитання, на яке я дійсно не могла відповісти. Намагалася якнайкраще на нього відповісти. На щастя, всі в безпеці, живі та здорові", — заявила вона.

