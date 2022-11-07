Екскохана Володимира Кличка з'явилася на публіці після тривалої відсутності

Актриса відвідала благодійний захід у Лос-Анджелесі.

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33-річна американська акторка Гейден Панеттьєр відвідала гала-концерт amfAR, на якому щороку проводять збір коштів для Фонду дослідження СНІДу. Про це пише DailyMail.

Відомо, що організація займається підтримкою досліджень, профілактикою ВІЛ, навчанням методів лікування та пропагандою державної політики щодо цього захворювання.

Колишня кохана українського боксера Володимира Кличка обрала для заходу образ від бренду Saint Laurent.

Гейден була в червоній мінісукні у вигляді двобортного жакета з глибоким декольте. Доповнили лук акторки чорні капронові колготки, лаковані босоніжки на підборах і гламурна сумка зі стразами.

Укладку вона зробила на один бік, макіяж із акцентом на очах, а завершили вбрання довгі золоті сережки. Манікюр акторка зробила в тон свого образу.

Раніше у відвертому інтерв'ю Гейден Панеттьєр розповідала, що почала приймати "таблетки щастя" з 15 років, коли знімалася в популярному серіалі "Герої". Пізніше це переросло в справжню залежність, до якої додався алкоголізм.

Акторка говорила, що залежність вийшла з-під контролю, коли в неї народилася дочка від Кличка. Вона віткала з дому, щоб напитися та прийняти наркотики. І тоді сама вирішила відправити дочку до батька.

Також Фокус писав, що 33-річна актриса Гейден Панеттьєр розповіла на шоу Джади Пінкетт-Сміт про те, як український боксер і її колишній бойфренд Володимир Кличко "змусив" її відмовитися від опіки над дочкою Каєю-Євдокією.