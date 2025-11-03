"Вас это не касается": Суханов объяснил фото, на котором целует мужчину

Украинский телеведущий Алексей Суханов прокомментировал фото с пиарщиком Алексеем Прищепой, на котором он целует своего друга в щеку. В сети тогда начали говорить о каминг-ауте журналиста.

Впрочем, Суханов подчеркнул в интервью Алине Доротюк, что это его хороший друг. А фото было сделано на дне рождения.

Почему Алексей Суханов целовал мужчину и кто он такой

"Последнее, что наделало шума. Господи. Вот я сижу вечером и что-то мне пришло в голову, что я должна поблагодарить своего очень крутого друга. Давнего своего друга Алексея за то, что он есть в моей жизни. Потому что я его очень ценю и уважаю. Это крайне близкий человек. И это большое счастье, что он есть в моей жизни. Я беру и выкладываю фотографию. Мне просто вот зов здесь вот родился и я выложил ее", — вспомнил Алексей.

Ведущий добавил, что то фото наделало шума в сети. Люди писали, что таким образом журналист совершил каминг-аут.

Відео дня

"Где там каминг-аут? Там фотографии со дня рождения. Я беру и целую щеку. В чем каминг-аут? Нельзя поцеловать человека что ли? Я признаюсь, что я целую и девушек, и мужчин. Что в этом такого? Я и в губы могу поцеловать!" — эмоционально ответил Суханов.

После этого на страницу журналиста набежали боты, а он начал банить их.

Алексей Суханов со своим другом Алексеем Прищепой Фото: suhanov.official/ Instagram

"Он не мой муж. Возможно и к сожалению. А если бы и был моим мужем, вы об этом бы не узнали, потому что вас это не касается. Но это мой друг, которым я горжусь. Который является таким человеком, от которого я в восторге", — подчеркнул Алексей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Суханов поделился забавной, но символической историей о том, как распрощался со своими российскими документами.

Известный украинский телеведущий ответил на ряд вопросов относительно своей личной жизни, в частности о свадьбе с любимым человеком.

Кроме того, Суханов вызвал волну обсуждений в соцсетях после нового поста, посвященного "дорогому и важному" для него человеку.