"Получился слишком красивый": Алексей Суханов рассказал, что сделал с двумя российскими паспортами

Телеведущий поделился забавной, но символической историей о том, как распрощался со своими российскими документами. Однако хоть паспорта уже не действительны, от российского гражданства он избавиться не может.

Алексей в интервью Алины Доротюк рассказал, что сделал со своими российскими паспортами. По его словам, один документ он сжег, а на другом — нарисовал неприличный жест.

"Я там нарисовал огромный ф*к, и он у меня лежит", — признался Суханов.

Ведущий уточнил, что не может официально отказаться от российского гражданства, ведь находится в Украине, а в Россию он поехать не может.

"У меня закончился срок российского паспорта в 2023 году. Я взял черный маркер и на развороте нарисовал. Один паспорт я сжег, а другой разрисовал", — рассказал он.

Суханов также добавил, что имел два российских паспорта, потому что часто выезжал за границу.

"Мне жаль свой рисунок — он получился слишком красивый", — подытожил ведущий.

