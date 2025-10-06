"Выглядит как каминг-аут": 51-летний Алексей Суханов опубликовал фото, где целует мужчину

Украинский телеведущий Алексей Суханов вызвал волну обсуждений в соцсетях после нового поста, посвященного "дорогому и важному" для него человеку. На снимке журналист целует мужчину в щеку.

Фото быстро собрало сотни комментариев, среди которых были и предположения о личной жизни ведущего. Снимок журналист опубликовал в Instagram.

Алексей Суханов целует мужчину в щеку Фото: Instagram

Некоторые из пользователей посчитали, что сообщение напоминает каминг-аут. На это Суханов ответил коротко и резко: "Для больного воображения — да".

Комментарии под заметкой Суханова Фото: Instagram

Обсуждение не утихало, поэтому телеведущий решил дать более подробное объяснение.

"Если для вас мужчина, который целует другого мужчину в щеку или в губы, — это что-то за гранью понятного, то чья это проблема? Работайте над собой! Ничего плохого или чего-то интимно-сексуального в этом нет! Только знак доброго и нежного отношения, потому что каждый из нас, независимо от пола, нуждается в нежности и доброте! Остальное — советский бред", — подчеркнул Суханов.

Суханов ответил комментатору Фото: Instagram

Позже он уточнил, что на фото изображен его близкий друг, пиарщик Алексей Прищепа.

Несмотря на многочисленные дискуссии, многие поклонники стали на сторону телеведущего, поддержав его позицию и посоветовав не обращать внимания на предвзятые комментарии.

