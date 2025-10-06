Підтримайте нас RU
"Виглядає як камінг-аут": 51-річний Олексій Суханов опублікував фото, де цілує чоловіка

Олексія Суханова запідозрили в нетрадиційній орієнтації
Телеведучий Олексій Суханов | Фото: Instagram

Український телеведучий Олексій Суханов викликав хвилю обговорень у соцмережах після нового допису, присвяченого "дорогій і важливій" для нього людині. На знімку журналіст цілує чоловіка в щоку.

Фото швидко зібрало сотні коментарів, серед яких були й припущення про особисте життя ведучого. Знімок журналіст опублікував у Instagram.

суханов з чоловіком
Олексій Суханов цілує чоловіка в щоку
Фото: Instagram

Дехто з користувачів вважав, що допис нагадує камінг-аут. На це Суханов відповів коротко й різко: "Для хворої уяви – так".

суханова запідозрили в камінг ауті
Коментарі під дописом Суханова
Фото: Instagram

Обговорення не вщухало, тож телеведучий вирішив дати детальніше пояснення.

"Якщо для вас чоловік, який цілує іншого чоловіка в щоку чи в губи, – це щось за межею зрозумілого, то чия це проблема? Працюйте над собою! Нічого поганого чи чогось інтимно-сексуального в цьому немає! Лише знак доброго і ніжного ставлення, бо кожен з нас, незалежно від статі, потребує ніжності і доброти! Решта – радянська маячня", – наголосив Суханов.

суханова підозрюють в нетрадиційній орієнтації
Суханов відповів коментаторці
Фото: Instagram

Пізніше він уточнив, що на фото зображений його близький друг, піарник Олексій Прищепа.

Попри численні дискусії, багато шанувальників стали на бік телеведучого, підтримавши його позицію і порадивши не зважати на упереджені коментарі.

