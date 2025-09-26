"10 тисяч вистачає": Олексій Суханов розказав про свої витрати на життя у Києві

Український блогер Олександр Преподобний, який розвиває свої сторінки у TikTok, Instagram і Threads, зустрів на вулицях Києва відомого телеведучого Олексія Суханова.

Related video

У розмові блогер поцікавився особистим життям зірки екрана, а також його щомісячними витратами на продукти, комуналку та розваги. Як з’ясувалося, Олексій Суханов веде відносно аскетичний спосіб життя, часто купуючи речі на китайських сайтах. Відео їхнього інтерв'ю опубліковано в TikTok.

"Олексію, а що робить вас щасливим?" — запитав ведучий в ролику. "Відчуття, що треба жити, попри все, на зло тим, хто не хоче, щоб ми жили", — відповів Суханов.

Особисте життя Олексія Суханова

Далі автор поцікавився, чи колишній ведучий шоу "Говорить Україна" перебуває в стосунках й чи було таке, що йому зраджували. "У взаєминах. А в стосунках з вами… Звісно (зраджували — Ред.). Чого тільки в моєму житті не було. Я така людина, яка не тримає зла аж ні на кого, я просто людину викреслюю з життя", — прокоментував він.

Витрати на місяць

Щодо бюджету на місяць Олексій висловився доволі неоднозначно: "Ви задовбали всі з цим запитанням. Вас нікого це не обходить. Жодної копійчини я ніколи не відмивав. Ось ці кеди я замовив на китайському сайті. Вони коштують дві тисячі гривень. Це щира правда. Ось мені 10 тисяч виключно на продукти вистачає (з головою — Ред.). Житло маю своє… А за житло це треба звертатися до наших комунальних служб. За опалення, які рахунки виставляють, що дупа мерзне".

Харчування в кафе

За словами Суханова, є три кафе, куди він ходить, щоб поїсти. Ціни там доволі демократичні, на його погляд. Приміром, омлет на сніданок обходиться в 160 гривень.

Олексій Суханов розказав про свої витрати Фото: Instagram

"Я не ходжу в дорогі ресторани. Не хочу, щоб мене вважали ідіотом. Кожен продукт має свою ціну. Ну, звісно, є відчуття, що тебе кидають. Це ж розводка. Є таке прислів’я: "Бог тебе не запитає, що ти з’їв. Бог тебе запитає, кого ти нагодував", — додав телеведучий.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ведучий Суханов різко "пройшовся" по планах Галкіна дати концерт в Україні.

Суханов також пояснив, чому отримав бронювання від мобілізації.

Крім того, він розповів про те, чи спілкується з мамою та іншими родичами з РФ.