"10 тысяч хватает": Алексей Суханов рассказал о своих расходах на жизнь в Киеве

Украинский блогер Александр Преподобный, который развивает свои страницы в TikTok, Instagram и Threads, встретил на улицах Киева известного телеведущего Алексея Суханова.

В разговоре блогер поинтересовался личной жизнью звезды экрана, а также его ежемесячными тратами на продукты, коммуналку и развлечения. Как выяснилось, Алексей Суханов ведет относительно аскетичный образ жизни, часто покупая вещи на китайских сайтах. Видео их интервью опубликовано в TikTok.

"Алексей, а что делает вас счастливым?" — спросил ведущий в ролике. "Ощущение, что надо жить, несмотря ни на что, назло тем, кто не хочет, чтобы мы жили", — ответил Суханов.

Личная жизнь Алексея Суханова

Далее автор поинтересовался, находится ли бывший ведущий шоу "Говорит Украина" в отношениях и было ли такое, что ему изменяли. "Во взаимоотношениях. А в отношениях с вами... Конечно (изменяли — Ред.). Чего только в моей жизни не было. Я такой человек, который не держит зла ни на кого, я просто человека вычеркиваю из жизни", — прокомментировал он.

Расходы в месяц

Относительно бюджета на месяц Алексей высказался довольно неоднозначно: "Вы задолбали все с этим вопросом. Вас никого это не касается. Ни одной копейки я никогда не отмывал. Вот эти кеды я заказал на китайском сайте. Они стоят две тысячи гривен. Это искренняя правда. Вот мне 10 тысяч исключительно на продукты хватает (с головой — Ред.). Жилье имею свое... А за жилье это надо обращаться к нашим коммунальным службам. За отопление, какие счета выставляют, что задница мерзнет".

Питание в кафе

По словам Суханова, есть три кафе, куда он ходит, чтобы поесть. Цены и довольно демократичные, на его взгляд. К примеру, омлет на завтрак обходится в 160 гривен.

Алексей Суханов рассказал о своих расходах Фото: Instagram

"Я не хожу в дорогие рестораны. Не хочу, чтобы меня считали идиотом. Каждый продукт имеет свою цену. Ну, конечно, есть ощущение, что тебя кидают. Это же разводка. Есть такая пословица: "Бог тебя не спросит, что ты съел. Бог тебя спросит, кого ты накормил", — добавил телеведущий.

