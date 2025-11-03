"Вийшов занадто красивий": Олексій Суханов розповів, що зробив із двома російськими паспортами

Телеведучий поділився кумедною, але символічною історією про те, як розпрощався зі своїми російськими документами. Однак хоч паспорти вже не дійсні, російського громадянства він позбутися не може.

Олексій в інтерв’ю Аліни Доротюк розповів, що зробив зі своїми російськими паспортами. За його словами, один документ він спалив, а на іншому — намалював непристойний жест.

"Я там намалював величезний ф*к, і він у мене лежить", — зізнався Суханов.

Ведучий уточнив, що не може офіційно відмовитись від російського громадянства, адже перебуває в Україні, а до Росії він поїхати не може.

"У мене закінчився термін російського паспорта у 2023 році. Я взяв чорний маркер і на розвороті намалював. Один паспорт я спалив, а інший розмалював", — розповів він.

Суханов також додав, що мав два російські паспорти, бо часто виїжджав за кордон.

Відео дня

"Мені шкода свій малюнок — він вийшов занадто красивий", — підсумував ведучий.

