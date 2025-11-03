"Вас це не обходить": Суханов пояснив фото, на якому цілує чоловіка

Український телеведучий Олексій Суханов прокоментував фото з піарником Олексієм Прищепою, на якому він цілує свого друга в щоку. У мережі тоді почали говорити про камінг-аут журналіста.

Втім, Суханов наголосив в інтервʼю Аліні Доротюк, що це його хороший друг. А фото було зроблене на дні народження.

Чому Олексій Суханов цілував чоловіка та хто він такий

"Останнє, що галасу якогось наробило. Господи. Ось я сиджу ввечері і щось мені спало на думку, що я маю подякувати своєму дуже крутому другові. Давньому своєму другу Олексію за те, що він є в моєму житті. Бо я його дуже ціную і поважаю. Це вкрай близька людина. І це велике щастя, що він є в моєму житті. Я беру і викладаю світлину. Мені просто ось поклик тут от народився і я виклав її", — пригадав Олексій.

Ведучий додав, що те фото наробило галасу в мережі. Люди писали, що таким чином журналіст здійснив камінг-аут.

"Де там камінг-аут? Там світлини з дня народження. Я беру і цілую щоку. У чому камінг-аут? Не можна поцілувати людину чи що? Я зізнаюся, що я цілую і дівчат, і чоловіків. Що в цьому такого? Я і в губи можу поцілувати!" — емоційно відповів Суханов.

Після цього на сторінку журналіста набігли боти, а він почав банити їх.

Олексій Суханов зі своїм другом Олексієм Прищепою Фото: suhanov.official/ Instagram

"Він не мій чоловік. Можливо і на жаль. А якби і був моїм чоловіком, ви про це б не дізналися, бо вас це не обходить. Але це мій друг, яким я пишаюся. Який є такою людиною, від якої я в захваті", — наголосив Олексій.

