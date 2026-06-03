56-річна Дженніфер Лопес вразила сміливою сукнею в компанії ймовірного бойфренда (фото)

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес зʼявилася на премʼєрі свого нового фільму "Службовий роман" у сукні з дуже сміливим декольте та позувала разом з ймовірним бойфрендом.

У Нью-Йорку колишня дружина Бена Аффлека продемонструвала шикарну фігуру і виразний бюст у кутюрній сукні від Miss Sohee з колекції весна/літо 2025. Кадрами Джей Ло ділиться у своєму Instagram.

Сукня Джей Ло

Вбрання щільно обтягувало фігуру зірки та мало довгий шлейф, через що асистенти Лопес постійно його поправляли.

На червоній доріжці Джен позувала зі своїм колегою по фільму, британським актором Бреттом Ґолдштейном. Цікаво, що їм приписують роман не тільки на екрані, а й у житті. Видання Page Six пише, що між Джей Ло та її колегою був і палкий роман, і просто дружба.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Новий роман Джей Ло?

За словами джерел, актори дотримувалися професіоналізму на знімальному майданчику, але хімію між ними було важко не помітити.

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"Вони намагалися не афішувати свої стосунки протягом місяців зйомок, але час від часу фліртували на майданчику, і між ними точно був сильний зв'язок. Всі бачили, як мило вони проводили час разом на вечірці з нагоди завершення зйомок, і було очевидно, що вони захоплені одне одним", — каже інсайдер.

Співачка і 45-річний Бретт приємно провели вечір разом на початку 2025 року, коли відвідали бродвейську п'єсу "О, Мері!" в Нью-Йорку.

Джей Ло та Бретт Ґолдштейн Фото: Instagram jlo

"Як тільки зйомки завершилися, вони змогли піти далі й зустрічалися досить тривалий час. Їм подобалося проводити час разом, і Бретт робив її щасливою. Але з минулого року все між ними якось просто зійшло нанівець", — додало джерело, близьке до зірок.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дженніфер Лопес опублікувала в соцмережах селфі під час ранкового тренування, одягнена в укорочений топ з довгими рукавами, блискучі чорні легінси та білі кросівки.

Американська акторка приголомшила шанувальників вишуканим образом від українського бренду під час зйомок у Нью-Йорку.

Крім того, колишня дружина Бена Аффлека вразила фанатів своєю фігурою під час концерту в Лас-Вегасі, США, вийшовши на сцену в напівпрозорому комбінезоні, який підкреслив її форми.