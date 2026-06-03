56-летняя Дженнифер Лопес поразила смелым платьем в компании вероятного бойфренда (фото)
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на премьере своего нового фильма "Служебный роман" в платье с очень смелым декольте и позировала вместе с вероятным бойфрендом.
В Нью-Йорке бывшая жена Бена Аффлека продемонстрировала шикарную фигуру и выразительный бюст в кутюрном платье от Miss Sohee из коллекции весна/лето 2025. Кадрами Джей Ло делится в своем Instagram.
Платье Джей Ло
Наряд плотно обтягивал фигуру звезды и имел длинный шлейф, из-за чего ассистенты Лопес постоянно его поправляли.
На красной дорожке Джен позировала со своим коллегой по фильму, британским актером Бреттом Голдштейном. Интересно, что им приписывают роман не только на экране, но и в жизни. Издание Page Six пишет, что между Джей Ло и ее коллегой был и пылкий роман, и просто дружба.
Новый роман Джей Ло?
По словам источников, актеры придерживались профессионализма на съемочной площадке, но химию между ними было трудно не заметить.
"Они старались не афишировать свои отношения в течение месяцев съемок, но время от времени флиртовали на площадке, и между ними точно была сильная связь. Все видели, как мило они проводили время вместе на вечеринке по случаю завершения съемок, и было очевидно, что они увлечены друг другом", — говорит инсайдер.
Певица и 45-летний Бретт приятно провели вечер вместе в начале 2025 года, когда посетили бродвейскую пьесу "О, Мэри!" в Нью-Йорке.
"Как только съемки завершились, они смогли пойти дальше и встречались довольно длительное время. Им нравилось проводить время вместе, и Бретт делал ее счастливой. Но с прошлого года все между ними как-то просто сошло на нет", — добавил источник, близкий к звездам.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях селфи во время утренней тренировки, одетая в укороченный топ с длинными рукавами, блестящие черные леггинсы и белые кроссовки.
- Американская актриса ошеломила поклонников изысканным образом от украинского бренда во время съемок в Нью-Йорке.
Кроме того, бывшая жена Бена Аффлека поразила фанатов своей фигурой во время концерта в Лас-Вегасе, США, выйдя на сцену в полупрозрачном комбинезоне, который подчеркнул ее формы.