56-летняя Дженнифер Лопес поразила смелым платьем в компании вероятного бойфренда (фото)

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на премьере своего нового фильма "Служебный роман" в платье с очень смелым декольте и позировала вместе с вероятным бойфрендом.

В Нью-Йорке бывшая жена Бена Аффлека продемонстрировала шикарную фигуру и выразительный бюст в кутюрном платье от Miss Sohee из коллекции весна/лето 2025. Кадрами Джей Ло делится в своем Instagram.

Платье Джей Ло

Наряд плотно обтягивал фигуру звезды и имел длинный шлейф, из-за чего ассистенты Лопес постоянно его поправляли.

На красной дорожке Джен позировала со своим коллегой по фильму, британским актером Бреттом Голдштейном. Интересно, что им приписывают роман не только на экране, но и в жизни. Издание Page Six пишет, что между Джей Ло и ее коллегой был и пылкий роман, и просто дружба.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Новый роман Джей Ло?

По словам источников, актеры придерживались профессионализма на съемочной площадке, но химию между ними было трудно не заметить.

Відео дня

"Они старались не афишировать свои отношения в течение месяцев съемок, но время от времени флиртовали на площадке, и между ними точно была сильная связь. Все видели, как мило они проводили время вместе на вечеринке по случаю завершения съемок, и было очевидно, что они увлечены друг другом", — говорит инсайдер.

Певица и 45-летний Бретт приятно провели вечер вместе в начале 2025 года, когда посетили бродвейскую пьесу "О, Мэри!" в Нью-Йорке.

Джей Ло и Бретт Голдштейн Фото: Instagram jlo

"Как только съемки завершились, они смогли пойти дальше и встречались довольно длительное время. Им нравилось проводить время вместе, и Бретт делал ее счастливой. Но с прошлого года все между ними как-то просто сошло на нет", — добавил источник, близкий к звездам.

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Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях селфи во время утренней тренировки, одетая в укороченный топ с длинными рукавами, блестящие черные леггинсы и белые кроссовки.

Американская актриса ошеломила поклонников изысканным образом от украинского бренда во время съемок в Нью-Йорке.

Кроме того, бывшая жена Бена Аффлека поразила фанатов своей фигурой во время концерта в Лас-Вегасе, США, выйдя на сцену в полупрозрачном комбинезоне, который подчеркнул ее формы.