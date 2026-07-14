Дженнифер Лопес появилась с косой, как у Юлии Тимошенко (фото)

56-летняя американская поп-дива и актриса поразила поклонников роскошным нарядом, в котором особое внимание привлекла её новая прическа. Звезда появилась на публике с изящной косой, уложенной вокруг головы, что мгновенно вызвало у украинских пользователей ассоциации с легендарным стилем Юлии Тимошенко.

Для своего выхода певица выбрала поистине королевский наряд, который подчеркнул её безупречную фигуру и любовь к роскоши. Дженнифер надела золотистое платье-бюстье, полностью украшенное массивными цветными камнями, кристаллами и стразами, напоминающими драгоценную мозаику. Плечи звезды украшала величественная золотая накидка-кейп, которая придала наряду особый драматизм и шик.

Дженнифер Лопес с косой, как у Тимошенко Фото: Instagram

Декольте актрисы украшало массивное колье с крупными красными и зелеными камнями, а в ушах сверкали такие же серьги-подвески. Эффектный образ гармонично дополняли золотистый микро-клатч и сияющие туфли-лодочки на высоких каблуках.

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Хотя для украинцев прическа "бубликом" в первую очередь ассоциируется с отечественной политикой, в мировой индустрии красоты эта коса известна как halo braid (коса-нимб) или классическое этно-плетение.

Дженнифер Лопес с косой Фото: Instagram

Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что классические элементы причесок в сочетании с современным стилем выглядят свежо, элегантно и необычайно женственно.

Юлия Тимошенко с фирменной прической Фото: из открытых источников

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Дженнифер Лопес поразила всех своим смелым нарядом в компании предполагаемого бойфренда.

Знаменитость появилась на публике в юбке украинского бренда.

Кроме того, звезда поразила всех своим прозрачным комбинезоном.