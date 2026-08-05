Відомий український актор покликав Дженніфер Лопес на шашлики (фото)

Український актор та засновник притулку для тварин Олексій Суровцев залишив кумедний коментар під дописом голлівудської зірки Дженніфер Лопес у соцмережі Threads. Він запросив співачку відвідати Ірпінь, пообіцявши пригостити її шашликом та познайомити з врятованими котами.

Усе почалося з того, що Джей Ло опублікувала відео з відпочинку у Італії й підписала його фразою "I had to do it…" ("Я мала це зробити…"). Реагуючи на публікацію, Олексій Суровцев написав: "Якщо будеш в Ірпені, заїжджай на шашлички. Котиків погладиш".

Олексій Суровцев написав коментар Джей Ло Фото: Threads

Запрошення українського актора миттєво привернуло увагу користувачів та зібрало понад 5 тисяч вподобань.

Реакції людей

"Тут вже й мангали готові, лиш забронювати треба дату";

"Вона не перекладе";

"Пропозиція тільки для Джей Ло?";

"Запросіть її на борщ".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

57-річна американська поп-зірка Дженніфер Лопес насолоджується літом в Італії зі своїми дітьми, перш ніж вони підуть до коледжу.

Акторка приголомшила шанувальників розкішним аутфітом, у якому особливу увагу привернула її нова зачіска. Зірка з'явилася на публіці з витонченою косою, викладеною навколо голови, що миттєво викликало в українських користувачів асоціації з легендарним стилем Юлії Тимошенко.

Відео дня

Крім того, 18-річна дитина Дженніфер Лопес, яка раніше була відома як донька Емма, здійснила остаточний камінг-аут як трансгендерний хлопець на ім'я Оскар. Про зміну гендерної ідентичності та імені стало відомо завдяки офіційній програмі випускного вечора, де підліток уже значиться під чоловічим іменем і використовує займенник "він".