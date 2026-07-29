Разом з трансгендерним сином: Лопес взяла дітей на відпочинок до Рима (фото)

57-річна американська поп-зірка Дженніфер Лопес насолоджується літом зі своїми дітьми, перш ніж вони підуть до коледжу.

18-річні близнюки, Макс та Оскар, колишня Емма, насолодилися відпусткою в Риму. А фотографії папараці ширяться мережею.

Дженніфер Лопес взяла дітей до Рима

Посміхаючись та фотографуючи своїх дітей, співачка насолоджувалася літніми канікулами зі своїми підлітками, гуляючи з охороною.

Дженніфер Лопес в один момент зупинила своїх дітей, щоб сфотографувати їх у столиці Італії.

Зірка одягла атласну мінісукню, яка підкреслювала її стрункі ноги, ходила в металевих шльопанцях, золотих прикрасах та додала вінтажного шарфу, пов'язаного навколо голови.

Дженніфер Лопес з дітьми Фото: Backgrid

Її діти обрали більш повсякденний одяг: Оскар одягнув джинси та кофту на ґудзиках, а Макс — білу футболку та шорти. Близнюки слухали щось у навушниках під час прогулянки.

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Дженніфер Лопес з дітьми Фото: Backgrid

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Це були святкові кілька місяців для родини Лопес після того, як близнюки закінчили середню школу.

А університетська програма показала, що дитина Лопес, раніше відома як Емма, тепер називається Оскар Муніс і користується займенником "він".

У 2022 році співачка представила свою дитину на сцені як "вони", що вказує на небінарну ідентифікацію.

Макс та Оскар — діти Дженніфер Лопес та Марка Ентоні, співака, володаря премії "Греммі", з яким акторка була одружена десять років.

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