Емма стала Оскаром: що сталось із дочкою Дженніфер Лопес, яка змінила стать (фото)

Дженніфер Лопес з'явилася на концерті Аріани Гранде у компанії свого 18-річного сина Оскара – підлітка, якого раніше знали як доньку Емму. Пара не ховалась від камер, і фото з шоу швидко розлетілися мережею.

На знімках, які поширили фан-сторінки Дженніфер Лопес з'явилася на концерті Аріани Гранде у компанії свого 18-річного сина Оскара – підлітка, якого раніше знали як доньку Емму.

Пара не ховалась від камер, і фото з шоу швидко розлетілися мережею.Аріани Гранде в X, можна помітити, що Оскар помітно змінився зовні – тепер він носить бороду та вуса. При цьому стиль залишився далеким від суто чоловічого: на концерт він обрав атласну мереживну сорочку з ланцюжком.

Дженніфер, своєю чергою, прийшла у трендовому світлому костюмі з масивними сонцезахисними окулярами.

Джей Ло з сином Оскаром Фото: X (Twitter)

Зміни в зовнішності Оскара відбувались поступово. Ще у підлітковому віці він поступово відмовлявся від суконь і спідниць на користь вільного одягу, часто змінював зачіски й кольори волосся.

Відео дня

У червні 2022 року Лопес уперше представила дитину на сцені, вживши займенник "вони" – натяк на небінарну ідентичність.

Цього року видання Daily Mail отримало доступ до університетських документів, де ім'я підлітка офіційно зазначене як Оскар, а звертання – чоловічого роду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дженніфер Лопес поділилася з підписниками селфі, зробленим під час ранкового тренування. Для занять спортом зірка обрала укорочений топ із довгими рукавами, чорні легінси з блискучим ефектом і білі кросівки.

Нещодавно американська співачка та акторка привернула увагу стильним вбранням від українського бренду, у якому з’явилася на знімальному майданчику в Нью-Йорку.

Крім того, артистка вразила шанувальників своєю підтягнутою фігурою під час виступу в Лас-Вегасі. На сцену вона вийшла в напівпрозорому комбінезоні, що ефектно підкреслив її силует.