Эмма стала Оскаром: что случилось с дочерью Дженнифер Лопес, сменившей пол (фото)
Дженнифер Лопес появилась на концерте Арианы Гранде в компании своего 18-летнего сына Оскара — подростка, которого раньше знали как дочь Эмму. Пара не скрывалась от камер, и фото с шоу быстро разлетелись по сети.
На снимках, распространенных фан-страницами, Дженнифер Лопес появилась на концерте Арианы Гранде в компании своего 18-летнего сына Оскара — подростка, которого раньше знали как дочь Эмму.
Пара не скрывалась от камер, и фото с шоу быстро разлетелись по сети. На снимках Арианы Гранде в X можно заметить, что Оскар заметно изменился внешне — теперь он носит бороду и усы. При этом его стиль остался далёким от чисто мужского: на концерт он выбрал атласную кружевную рубашку с цепочкой.
Дженнифер, в свою очередь, появилась в модном светлом костюме с массивными солнцезащитными очками.
Изменения во внешности Оскара происходили постепенно. Еще в подростковом возрасте он постепенно отказался от платьев и юбок в пользу свободной одежды, часто менял прически и цвет волос.
В июне 2022 года Лопес впервые представила ребёнка на сцене, употребив местоимение "они" — намек на небинарную идентичность.
В этом году издание Daily Mail получило доступ к университетским документам, в которых имя подростка официально указано как Оскар, а обращение — в мужском роде.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками селфи, сделанным во время утренней тренировки. Для занятий спортом звезда выбрала укороченный топ с длинными рукавами, черные леггинсы с блестящим эффектом и белые кроссовки.
- Недавно американская певица и актриса привлекла внимание стильным нарядом от украинского бренда, в котором она появилась на съемочной площадке в Нью-Йорке.
Кроме того, артистка поразила поклонников своей подтянутой фигурой во время выступления в Лас-Вегасе. На сцену она вышла в полупрозрачном комбинезоне, который эффектно подчеркнул её силуэт.