Эмма стала Оскаром: что случилось с дочерью Дженнифер Лопес, сменившей пол (фото)

Дженнифер Лопес появилась на концерте Арианы Гранде в компании своего 18-летнего сына Оскара — подростка, которого раньше знали как дочь Эмму. Пара не скрывалась от камер, и фото с шоу быстро разлетелись по сети.

На снимках, распространенных фан-страницами, Дженнифер Лопес появилась на концерте Арианы Гранде в компании своего 18-летнего сына Оскара — подростка, которого раньше знали как дочь Эмму.

Пара не скрывалась от камер, и фото с шоу быстро разлетелись по сети. На снимках Арианы Гранде в X можно заметить, что Оскар заметно изменился внешне — теперь он носит бороду и усы. При этом его стиль остался далёким от чисто мужского: на концерт он выбрал атласную кружевную рубашку с цепочкой.

Дженнифер, в свою очередь, появилась в модном светлом костюме с массивными солнцезащитными очками.

Джей Ло с сыном Оскаром Фото: X (Twitter)

Изменения во внешности Оскара происходили постепенно. Еще в подростковом возрасте он постепенно отказался от платьев и юбок в пользу свободной одежды, часто менял прически и цвет волос.

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В июне 2022 года Лопес впервые представила ребёнка на сцене, употребив местоимение "они" — намек на небинарную идентичность.

В этом году издание Daily Mail получило доступ к университетским документам, в которых имя подростка официально указано как Оскар, а обращение — в мужском роде.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками селфи, сделанным во время утренней тренировки. Для занятий спортом звезда выбрала укороченный топ с длинными рукавами, черные леггинсы с блестящим эффектом и белые кроссовки.

Недавно американская певица и актриса привлекла внимание стильным нарядом от украинского бренда, в котором она появилась на съемочной площадке в Нью-Йорке.

Кроме того, артистка поразила поклонников своей подтянутой фигурой во время выступления в Лас-Вегасе. На сцену она вышла в полупрозрачном комбинезоне, который эффектно подчеркнул её силуэт.