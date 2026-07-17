Дженніфер Лопес отримала невтішні новини після розлучення з Аффлеком

Виконавиця хіта "Hit on the Floor" Дженніфер Лопес після розриву з Беном Аффлеком не може продати їхній шикарний маєток.

56-річна співачка та акторка оформила своє розлучення з оскароносним актором у січні 2025 року, але їхній подружній мегаособняк у Беверлі-Гіллз з 12 спальнями та 24 ванними кімнатами досі не проданий. Про це пише TMZ.

Джей Ло не може продати маєток

У 2024 році нерухомість спочатку була виставлена ​​на продаж за колосальні 68 мільйонів доларів. Після того, як її не розкупили, будинок зняли з ринку, і він знову з'явився зі значною знижкою — за 52 мільйони доларів до 2025 року. Будинок згодом знову зник з оголошень про продаж нерухомості, і тепер він зʼявився на ринку, але цього разу за зниженою ціною 49,95 мільйона доларів.

Тепер видання повідомляє, що потенційний продаж зірвався навіть після того, як хтось вніс завдаток за будинок, що, безсумнівно, розбило серце Дженніфер та залишило її у стресі.

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Це повертає Дженніфер на початкову точку з продажем, і тепер оголошення було видалено з інтернету, залишаючи шанувальників здогадуватися про подальші плани.

Маєток Дженніфер Лопес та Бена Аффлека Фото: Скріншот

Повідомляється, що Бен Аффлек вже переписав свою половинку на колишню, тому, коли вона нарешті забезпечить продаж, всі гроші будуть її. Однак це все одно призведе до збитків, оскільки вони придбали його у травні 2023 року за 60,85 мільйона доларів.

Резиденцію має низку особливостей, включаючи "захоплюючі краєвиди на навколишні гори, що створюють безтурботний фон для її неперевершених зручностей". Серед особливостей є мальовничий басейн, баскетбольний та піклбольний майданчики, повністю обладнаний тренажерний зал, боксерський ринг, спортивний лаунж та бар. Також є бар, розкішний гостьовий пентхаус та парковка на 80 автомобілів зовні.

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