Дженнифер Лопес получила неутешительные новости после развода с Аффлеком
Исполнительница хита "Hit on the Floor" Дженнифер Лопес после разрыва с Беном Аффлеком не может продать их роскошное поместье.
56-летняя певица и актриса оформила развод с лауреатом "Оскара" в январе 2025 года, но их супружеский мегаособняк в Беверли-Хиллз с 12 спальнями и 24 ванными комнатами до сих пор не продан. Об этом пишет TMZ.
Джей Ло не может продать поместье
В 2024 году недвижимость первоначально была выставлена на продажу за колоссальные 68 миллионов долларов. После того как её не раскупили, дом сняли с рынка, и он вновь появился со значительной скидкой — за 52 миллиона долларов к 2025 году. Впоследствии дом снова исчез из объявлений о продаже недвижимости, а теперь он появился на рынке, но на этот раз по сниженной цене — 49,95 миллиона долларов.
Теперь издание сообщает, что потенциальная сделка сорвалась даже после того, как кто-то внес залог за дом, что, несомненно, разбило сердце Дженнифер и вызвало у нее стресс.
Это возвращает Лопес к исходной точке с продажей, и теперь объявление было удалено из интернета, оставив поклонников гадать о дальнейших планах.
Сообщается, что Бен Аффлек уже переписал дом на свою бывшую супругу, поэтому, когда она наконец обеспечит продажу, все деньги достанутся ей. Однако это всё равно приведёт к убыткам, поскольку они приобрели его в мае 2023 года за 60,85 миллиона долларов.
Резиденция отличается рядом особенностей, в том числе "захватывающими видами на окружающие горы, которые создают безмятежный фон для её непревзойдённых удобств". Среди особенностей — живописный бассейн, баскетбольная и пиклбольная площадки, полностью оборудованный тренажерный зал, боксерский ринг, спортивный лаунж и бар. Также имеется бар, роскошный гостевой пентхаус и открытая парковка на 80 автомобилей.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дженнифер Лопес пошутила над своим коротким браком с Беном Аффлеком во время триумфального выступления Up All Night в Лас-Вегасе.
- Звезда оказалась в центре обсуждений после своего выступления на индийской свадьбе дочери фармацевтического магната Нетры Мантены.
56-летняя американская поп-дива и актриса поразила поклонников роскошным нарядом, в котором особое внимание привлекла её новая прическа.