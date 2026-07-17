Дженнифер Лопес получила неутешительные новости после развода с Аффлеком

Исполнительница хита "Hit on the Floor" Дженнифер Лопес после разрыва с Беном Аффлеком не может продать их роскошное поместье.

56-летняя певица и актриса оформила развод с лауреатом "Оскара" в январе 2025 года, но их супружеский мегаособняк в Беверли-Хиллз с 12 спальнями и 24 ванными комнатами до сих пор не продан. Об этом пишет TMZ.

Джей Ло не может продать поместье

В 2024 году недвижимость первоначально была выставлена на продажу за колоссальные 68 миллионов долларов. После того как её не раскупили, дом сняли с рынка, и он вновь появился со значительной скидкой — за 52 миллиона долларов к 2025 году. Впоследствии дом снова исчез из объявлений о продаже недвижимости, а теперь он появился на рынке, но на этот раз по сниженной цене — 49,95 миллиона долларов.

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Теперь издание сообщает, что потенциальная сделка сорвалась даже после того, как кто-то внес залог за дом, что, несомненно, разбило сердце Дженнифер и вызвало у нее стресс.

Это возвращает Лопес к исходной точке с продажей, и теперь объявление было удалено из интернета, оставив поклонников гадать о дальнейших планах.

Поместье Дженнифер Лопес и Бена Аффлека Фото: скріншот

Сообщается, что Бен Аффлек уже переписал дом на свою бывшую супругу, поэтому, когда она наконец обеспечит продажу, все деньги достанутся ей. Однако это всё равно приведёт к убыткам, поскольку они приобрели его в мае 2023 года за 60,85 миллиона долларов.

Резиденция отличается рядом особенностей, в том числе "захватывающими видами на окружающие горы, которые создают безмятежный фон для её непревзойдённых удобств". Среди особенностей — живописный бассейн, баскетбольная и пиклбольная площадки, полностью оборудованный тренажерный зал, боксерский ринг, спортивный лаунж и бар. Также имеется бар, роскошный гостевой пентхаус и открытая парковка на 80 автомобилей.

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