Вместе с трансгендерным сыном: Лопес увезла детей на отдых в Рим (фото)

57-летняя американская поп-звезда Дженнифер Лопес наслаждается летом со своими детьми, прежде чем они поступят в колледж.

18-летние близнецы Макс и Оскар, бывшая Эмма, насладились отпуском в Риме. А фотографии папарацци разлетелись по сети.

Дженнифер Лопес увезла детей в Рим

Улыбаясь и фотографируя своих детей, певица наслаждалась летними каникулами со своими подростками, гуляя в сопровождении охраны.

Дженнифер Лопес на мгновение остановила своих детей, чтобы сфотографировать их в столице Италии.

Звезда надела атласное мини-платье, которое подчеркивало её стройные ноги, была в металлических шлепанцах и золотых украшениях, а также дополнила образ винтажным шарфом, повязанным вокруг головы.

Дженнифер Лопес с детьми Фото: Backgrid

Её дети выбрали более повседневную одежду: Оскар надел джинсы и кофту на пуговицах, а Макс — белую футболку и шорты. Близнецы слушали что-то в наушниках во время прогулки.

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Дженнифер Лопес с детьми Фото: Backgrid

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Для семьи Лопес это были несколько праздничных месяцев после того, как близнецы закончили среднюю школу.

А в университетской программе указано, что ребенок Лопес, ранее известный как Эмма, теперь называется Оскар Мунис и к нему применяется местоимение "он".

В 2022 году певица представила своего ребенка на сцене, используя местоимение "они", что указывает на небинарную идентичность.

Макс и Оскар — дети Дженнифер Лопес и Марка Энтони, певца, лауреата премии "Грэмми", с которым актриса прожила в браке десять лет.

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