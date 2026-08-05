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Известный украинский актер пригласил Дженнифер Лопес на шашлыки (фото)

Украинский актёр пригласил Дженнифер Лопес поесть шашлыков и погладить котиков
Алексей Суровцев пригласил Джей Ло в Ирпень | Фото: коллаж Фокус

Украинский актер и основатель приюта для животных Алексей Суровцев оставил забавный комментарий под постом голливудской звезды Дженнифер Лопес в социальной сети Threads. Он пригласил певицу посетить Ирпень, пообещав угостить её шашлыком и познакомить со спасёнными котами.

Всё началось с того, что Джей Ло опубликовала видео с отдыха в Италии и подписала его фразой "I had to do it…" ("Я должна была это сделать…"). Отвечая на публикацию, Алексей Суровцев написал: "Если будешь в Ирпене, заезжай на шашлычки. Котиков погладишь".

Суровцев пригласил Дженнифер Лопес на шашлыки в Ирпень
Алексей Суровцев написал комментарий к Джей Ло
Фото: Threads

Приглашение украинского актёра мгновенно привлекло внимание пользователей и набрало более 5 тысяч лайков.

Реакции людей

  • "Здесь уже и мангалы готовы, осталось только забронировать дату";
  • "Она не переложит";
  • "Предложение только для Джей Ло?";
  • "Пригласите её на борщ".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • 57-летняя американская поп-звезда Дженнифер Лопес наслаждается летом в Италии со своими детьми, прежде чем они поступят в колледж.
  • Актриса поразила поклонников роскошным нарядом, в котором особое внимание привлекла её новая прическа. Звезда появилась на публике с изящной косой, уложенной вокруг головы, что мгновенно вызвало у украинских пользователей ассоциации с легендарным стилем Юлии Тимошенко.
Відео дня

Кроме того, 18-летний ребенок Дженнифер Лопес, ранее известный как дочь Эмма, окончательно раскрыл свою идентичность как трансгендерный парень по имени Оскар. Об изменении гендерной идентичности и имени стало известно благодаря официальной программе выпускного вечера, где подросток уже указан под мужским именем и использует местоимение "он".