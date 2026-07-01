Екатерина Бужинская в купальнике похвасталась отдыхом в Греции (фото)

Популярная украинская певица, известная своим мощным голосом и ярким образом, провела летний отпуск в живописной Греции. Артистка поделилась со своими поклонниками фотографиями с отдыха, демонстрируя стройную фигуру и невероятные пейзажи.

На фотографиях, которые Екатерина опубликовала в Instagram, артистка позирует на фоне знаменитой арки Лалария на острове Скиатос. На ней стильный чёрный цельный купальник с оригинальным вырезом и металлическим декором, который подчеркивает её тонкую талию и стройные ноги. Она дополнила образ солнцезащитными очками и золотым крестиком.

Екатерина Бужинская похвасталась отдыхом Фото: Instagram

Екатерина также опубликовала снимок, на котором она стоит в кристально чистой воде, одетая в зеленый пляжный халат поверх купальника.

Екатерина Бужинская похвасталась отдыхом в Греции Фото: Instagram

Певица рассказала, что за одно путешествие посетила три острова: Скиатос, Скопелос и Аллонисос. Она описала Северные Спорады как "настоящее сокровище Эгейского моря, которое поражает своей природной красотой, кристально чистыми водами и неповторимой атмосферой греческих островов".

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Поклонники Екатерины засыпали её комплиментами в комментариях, восхищаясь её красотой.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Камалия поразила всех своим халатом с отважным декольте на пляже Майорки.

Известные украинские блогерши похвастались отдыхом за миллион в неделю. Для путешествия они выбрали белоснежные пляжи Мальдивских островов, где наслаждались океаном, экзотической природой и премиальным сервисом.

Кроме того, украинская актриса Наталья Денисенко вместе с сыном и своим 37-летним возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским, отправилась на летний отдых в Турцию.