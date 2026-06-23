Денисенко с 37-летним бойфрендом вновь похвасталась отдыхом за границей (фото)

Украинская актриса Наталья Денисенко вместе с сыном и своим 37-летним возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским, отправилась на летний отдых в Турцию. В своих соцсетях звезда активно делится яркими снимками из отпуска, демонстрируя стройную фигуру и романтические моменты с избранником.

Артистка уже успела порадовать подписчиков в Instagram (@natalka_denisenko) первыми пляжными фотографиями. Наталья позировала в бикини, демонстрируя отличную физическую форму, и наслаждалась купанием в море.

Наталья Денисенко за границей Фото: Instagram Наталья Денисенко с сыном Фото: Instagram

Помимо сольных фото, актриса опубликовала серию романтических снимков с Юрием Савранским. Влюблённые мило позировали в объятиях друг друга на фоне морского пейзажа, не сдерживая нежных чувств.

Наталья Денисенко и ее возлюбленный Юрий Савранский на отдыхе Фото: Instagram

Реакция подписчиков

Совместный отдых пары вызвал волну вопросов в комментариях под постом. В частности, многих пользователей заинтересовало, на каких основаниях избранник звезды смог выехать за пределы Украины в условиях военного положения.

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Ранее Юрий Савранский уже комментировал эту тему. Манекенщик объяснял, что его уволили со службы в армии из-за проблем со здоровьем ещё задолго до начала полномасштабной войны, хотя в подробности своего диагноза он не вдавался.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Пару уже упрекали за отдых во время войны. Тогда они показали фото из Карпат.

Недавно Денисенко с Савранским также отдыхали на Канарских островах. Бывшая жена Андрея Фединчика призналась, что понимает эмоциональное состояние украинцев и почему возникает резкая реакция на публичные проявления отдыха во время войны.

Кроме того, Светлицкая намекнула, что Денисенко ее предала. Актриса призналась, что теперь не верит в глубокую женскую дружбу, как раньше.