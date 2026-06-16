Известную актрису и ее парня раскритиковали за отдых во время войны (фото)

Украинская актриса Наталья Денисенко и её бойфренд, бизнесмен Юрий Савранский, опубликовали фото со совместного отдыха в горах.

Пара показала фото из летних Карпат, где отдыхала в гостиничном комплексе с бассейном. Впрочем, в комментариях нашлось место и для хейта.

Денисенко и её бойфренд подверглись критике

Несмотря на то, что было много положительных комментариев с комплиментами в адрес пары, появились также слова с критикой.

"Два мира в одной стране", — написала пользовательница сети.

Юрий Савранский не стал молчать и отреагировал на этот комментарий. Избранник актрисы говорит, что украинцы давно научились приспосабливаться к ужасам войны, параллельно ведя "нормальную" жизнь.

"Вы, наверное, сидя на своём диване, даже не заметили, как люди за это время уже научились приспосабливаться к такой ситуации. Как в этом п***це пытаются двигаться, развиваться, работать или просто жить и в этих сложных обстоятельствах не переставать платить огромные налоги, делать пожертвования и участвовать в социальных проектах. Но самое главное — таким, как вы, никогда не угодить! Выставив на своей странице жизнь — "как так можно" или "два мира". Выставишь сбор или донат — "пиар" или "почему так мало". Всегда говорил — начните с себя!" — эмоционально написал манекенщик.

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Юрий Савранский и Наталья Денисенко Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Манекенщик и бизнесмен Юрий Савранский признался, что был официально уволен со службы ещё задолго до войны.

Денисенко рассказала, что даже не думала скрывать отдых на Канарских островах с любимым.

Кроме того, Елена Светлицкая намекнула на измену актрисы.