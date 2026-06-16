Відомій акторці та її бойфренду дорікнули за відпочинок під час війни (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко та її бойфренд, бізнесмен Юрій Савранський, показали фото зі спільного відпочинку в горах.

Пара виклала фото з літніх Карпат, де відпочивала в готельному комплексі з басейном. Втім, у коментарях знайшлося місце і для хейту.

Денисенко з бойфрендом розкритикували

Попри те, що було багато позитивних коментарів з компліментами парі, зʼявилися також повідомлення і з критикою.

"Два світи в одній країні", — написала користувачка мережі.

Юрій Савранський не став мовчати та відреагував на коментар. Обранець акторки каже, що українці давно навчилися адаптуватися до жахів війни, паралельно живучи "нормальне" життя.

"Ви, мабуть, на своєму дивані навіть не помітили, як люди за скільки часу вже навчилися адаптовуватися до цього стану. Як в цьому п**деці намагаються рухатись, розвиватись, працювати чи просто жити і в цих складних обставинах не переставати платити величезні податки, донатити та брати участь в соцпроєктах. Але найголовніше — таким, як ви, ніколи не вгодиш! Виставивши на своїй сторінці життя — "як так можна" чи "два світи". Виставиш збір чи донат — "піар" або "чому так мало". Завжди казав — почніть з себе!" — емоційно написав манекенник.

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Юрій Савранський та Наталка Денисенко Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Манекенник та бізнесмен Юрій Савранський, зізнався, що офіційно списаний зі служби ще задовго до війни.

Денисенко розповіла, що навіть не думала приховувати відпочинок на Канарських островах з коханим.

Крім того, Олена Світлицька натякнула на зраду акторки.