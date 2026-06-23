Денисенко з 37-річним бойфрендом знову похизувалась відпочинком за кордоном (фото)

Українська акторка Наталка Денисенко разом із сином та своїм 37-річним коханим, манекенником Юрієм Савранським, вирушила на літній відпочинок до Туреччини. У своїх соцмережах зірка активно ділиться яскравими кадрами з відпустки, демонструючи струнку фігуру та романтичні моменти з обранцем.

Артистка вже встигла потішити підписників в Instagram (@natalka_denisenko) першими пляжними світлинами. Наталка позувала в бікіні, демонструючи чудову фізичну форму, та насолоджувалася плаванням у морі.

Наталка Денисенко за кордоном Фото: Instagram Наталка Денисенко з сином Фото: Instagram

Окрім сольних фото, акторка виклала серію романтичних знімків із Юрієм Савранським. Закохані мило позували в обіймах одне одного на тлі морського пейзажу, не стримуючи ніжних почуттів.

Наталка Денисенко і її коханий Юрій Савранський на відпочинку Фото: Instagram

Реакція підписників

Спільний відпочинок пари викликав хвилю запитань у коментарях під дописом. Зокрема, багатьох користувачів зацікавило, на яких підставах обранець зірки зміг виїхати за межі України в умовах воєнного стану.

Раніше Юрій Савранський уже коментував цю тему. Манекенник пояснював, що його звільнили зі служби у війську через проблеми зі здоров’ям ще задовго до початку повномасштабної війни, хоча в деталі свого діагнозу він не вдавався.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Парі вже дорікали за відпочинок під час війни. Тоді вони показали фото з Карпат.

Нещодавно Денисенко із Савранським також відпочивали на Канарських островах. Колишня дружина Андрія Федінчика зізналася, що розуміє емоційний стан українців та чому зʼявляється різка реакція на публічні прояви відпочинку під час війни.

Крім того, Світлицька натякнула на те, що Денисенко її зрадила. Акторка зізналася, що тепер не вірить у глибоку жіночу дружбу, як раніше.