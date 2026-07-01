Катерина Бужинська у купальнику похвалилась відпочинком у Греції (фото)
Популярна українська співачка, відома своїм потужним голосом та яскравим образом, провела літню відпустку у мальовничій Греції. Артистка поділилась зі своїми шанувальниками світлинами з відпочинку, демонструючи струнку фігуру та неймовірні пейзажі.
На фото, які Катерина опублікувала в Instagram, артистка позує на тлі знаменитої арки Лаларія на острові Скіатос. На ній стильний чорний суцільний купальник з оригінальним вирізом та металевим декором, який підкреслює її тонку талію та стрункі ноги. Вона доповнила образ сонцезахисними окулярами та золотим хрестиком.
Катерина також опублікувала знімок, на якому вона стоїть у кришталево чистій воді, одягнена у зелений пляжний халат поверх купальника.
Співачка розповіла, що відвідала три острови в одній подорожі: Скіатос, Скопелос та Аллонісос. Вона описала Північні Споради як "справжній скарб Егейського моря, який вражає своєю природною красою, кришталево чистими водами та неповторною атмосферою грецьких островів".
Шанувальники Катерини засипали її компліментами в коментарях, захоплюючись її красою.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Камалія вразила халатом з відчайдушним декольте на пляжі Майорки.
- Відомі українські блогерки похизувались відпочинком за мільйон в тиждень. Для подорожі вони обрали білосніжні пляжі Мальдівських островів, де насолоджувались океаном, екзотичною природою та преміальним сервісом.
Крім того, українська акторка Наталка Денисенко разом із сином та своїм 37-річним коханим, манекенником Юрієм Савранським, вирушила на літній відпочинок до Туреччини.