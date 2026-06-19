Відомі українські блогерки похизувались відпочинком на Мальдівах за мільйон в тиждень (фото)

Популярні українські інфлюенсерки Яна Дога та Анастасія Скальницька вирушили у спільну розкішну відпустку на сонячні Мальдіви разом зі своїми дітьми. Кадрами елітного відпочинку та яскравими сімейними образами у стилі "family look" молоді мами активно діляться на своїх сторінках у соцмережах.

Блогерки-мільйонниці вирішили влаштувати своїм родинам незабутній тропічний вікенд на одному з найдорожчих курортів світу. Для подорожі вони обрали білосніжні пляжі Мальдівських островів, де наразі насолоджуються океаном, екзотичною природою та преміальним сервісом. Разом із зірковими матусями на відпочинок полетіли й їхні діти, для яких ця поїздка стала справжньою казкою.

Скальницька показала відпочинок на Мальдівах Фото: Instagram

Дівчата вже встигли замилувати підписників дописами в Instagram (@skalnytska.n). Зокрема, на одному з кадрів уся велика компанія позує посеред океанського узбережжя у стильних купальниках та шортах з однаковим леопардовим принтом, демонструючи повну ідилію.

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Анастасія Скальницька і Яна Дога з дітьми на Мальдівах Фото: Instagram

Скільки коштують Мальдіви блогеркам

Такий VIP-відпочинок коштує чималих грошей. Згідно з аналізом цін на елітні вілли, вартість такого відпочинку може становити від 700 000 грн до 1,5 млн грн і більше за тиждень, залежно від умов проживання, перельоту та обраного сервісу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Скальницька розповіла про булінг доньки через російську мову.

Блогерка отримала позов у суд від хірурга, який зробив їй невдалу операцію.

Крім того, українська блогерка зізналася, що у 2021 році була вагітна хлопчиком, проте народила неживу дитину на пʼятому місяці.