Відома блогерка отримала позов у суд від хірурга, який зробив їй невдалу операцію

Анастасію Скальницьку втягнули у судовий конфлікт із пластичним хірургом після невдалої операції. Медик вимагає від неї "відшкодування гідності", тоді як сама жінка публічно ставить під сумнів його мотиви.

Зірка "Супермами" заявила, що не розуміє, чого намагається досягти лікар, який оперував її. За її словами, йдеться про пластичного хірурга Дениса Ю., з яким у травні відбудеться судове засідання. Про це вона повідомила в Instagram.

"Я не знаю, на що розраховує цей чоловік. У травні буде суд, де мені треба захищати себе. Він хоче відшкодувати свою гідність. Я не розумію, навіщо він це робить. Напевне, щоб я опублікувала це і зробила йому рекламу", — зазначила вона.

При цьому блогерка застерегла потенційних пацієнтів лікаря. Вона наголосила, що навіть у разі успішної операції варто зважати на ставлення хірурга до своїх клієнтів.

"Навіть якщо він зробить гарно вам операцію, ви повинні знати: ця людина ніколи не буде захищати свого пацієнта, не буде думати про вас — вона думає тільки про себе", — додала вона.

Анастасія Скальницька

Жінка також підкреслила, що у хірургії завжди існують ризики, однак відповідальний лікар має супроводжувати пацієнта і допомагати у випадку ускладнень.

Окремо блогерка повідомила, що розглядає можливість оприлюднення відео, які їй надсилали інші пацієнтки лікаря. За її словами, жінки дали згоду на публікацію і на записах нібито зафіксовано некоректну поведінку хірурга щодо клієнтів.

Хірург Денис наразі не коментував позов до суду.

Невдала мамопластика

Раніше блогерка повідомляла, що це була друга її операція на грудях. Першу Скальницька зробила в 2022 році, після завершення грудного вигодовування першої дитини, та була задоволена результатом. Через другу вагітність, набір ваги та схуднення імплант перекрутився, тому його треба було замінити. Друге хірургічне втручання, яке робив Денис Ю. для знаменитості стало невдалим.

Вона зазначала, що не була попереджена про можливі ускладнення і важку реабілітацію, а клініка не виявляла інтересу до її самопочуття після операції. Ба більше, адвокати клініки, за словами блогерки, погрожували їй позовом, а сам хірург начебто казав, що та "бачила, що підписувала".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія подавала офіційний запит до МОЗ України та отримала відповідь, що хірург, який оперував багатьох блогерів, не має законного права проводити операції.

Крім того, українська блогерка зізналася, що у 2021 році була вагітна хлопчиком, проте народила неживу дитину на пʼятому місяці.