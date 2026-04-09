Известная блогерша получила иск в суд от хирурга, который сделал ей неудачную операцию

Анастасию Скальницкую втянули в судебный конфликт с пластическим хирургом после неудачной операции. Медик требует от нее "возмещения достоинства", тогда как сама женщина публично ставит под сомнение его мотивы.

Звезда "Супермамы" заявила, что не понимает, чего пытается достичь врач, который оперировал ее. По ее словам, речь идет о пластическом хирурге Денисе Ю., с которым в мае состоится судебное заседание. Об этом она сообщила в Instagram.

"Я не знаю, на что рассчитывает этот человек. В мае будет суд, где мне надо защищать себя. Он хочет возместить свое достоинство. Я не понимаю, зачем он это делает. Наверное, чтобы я опубликовала это и сделала ему рекламу", — отметила она.

При этом блогер предостерегла потенциальных пациентов врача. Она подчеркнула, что даже в случае успешной операции следует учитывать отношение хирурга к своим клиентам.

Відео дня

"Даже если он сделает хорошо вам операцию, вы должны знать: этот человек никогда не будет защищать своего пациента, не будет думать о вас — он думает только о себе", — добавила она.

Анастасия Скальницкая Фото: Instagram

Женщина также подчеркнула, что в хирургии всегда существуют риски, однако ответственный врач должен сопровождать пациента и помогать в случае осложнений.

Отдельно блогер сообщила, что рассматривает возможность обнародования видео, которые ей присылали другие пациентки врача. По ее словам, женщины дали согласие на публикацию и на записях якобы зафиксировано некорректное поведение хирурга в отношении клиентов.

Хирург Денис пока не комментировал иск в суд.

Неудачная маммопластика

Ранее блогер сообщала, что это была вторая ее операция на груди. Первую Скальницкая сделала в 2022 году, после завершения грудного вскармливания первого ребенка, и была довольна результатом. Из-за второй беременности, набора веса и похудения имплант перекрутился, поэтому его надо было заменить. Второе хирургическое вмешательство, которое делал Денис Ю. для знаменитости стало неудачным.

Она отмечала, что не была предупреждена о возможных осложнениях и тяжелой реабилитации, а клиника не проявляла интереса к ее самочувствию после операции. Более того, адвокаты клиники, по словам блогера, угрожали ей иском, а сам хирург якобы говорил, что та "видела, что подписывала".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

подавала официальный запрос в Минздрав Украины и получила ответ, что хирург, который оперировал многих блогеров, не имеет законного права проводить операции. Скальницкая рассказала о буллинге дочери в школе из-за русского языка.

Кроме того, украинский блогер призналась, что в 2021 году была беременна мальчиком, однако родила неживого ребенка на пятом месяце.