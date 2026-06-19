Известные украинские блогерши похвастались отдыхом на Мальдивах за миллион в неделю (фото)

Популярные украинские инфлюенсерши Яна Дога и Анастасия Скальницкая отправились в совместный роскошный отпуск на солнечные Мальдивы вместе со своими детьми. Снимками элитного отдыха и яркими семейными образами в стиле "family look" молодые мамы активно делятся на своих страницах в соцсетях.

Блогерши с миллионной аудиторией решили устроить своим семьям незабываемые тропические выходные на одном из самых дорогих курортов мира. Для путешествия они выбрали белоснежные пляжи Мальдивских островов, где сейчас наслаждаются океаном, экзотической природой и премиальным сервисом. Вместе со звездными мамами на отдых полетели и их дети, для которых эта поездка стала настоящей сказкой.

Скальницкая показала, как отдыхает на Мальдивах Фото: Instagram

Девушки уже успели порадовать подписчиков своими постами в Instagram (@skalnytska.n). В частности, на одном из снимков вся большая компания позирует на фоне океанского побережья в стильных купальниках и шортах с одинаковым леопардовым принтом, демонстрируя полную идиллию.

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Анастасия Скальницкая и Яна Дога с детьми на Мальдивах Фото: Instagram

Сколько стоят Мальдивы для блогеров

Такой VIP-отдых обходится в кругленькую сумму. Согласно анализу цен на элитные виллы, стоимость такого отдыха может составлять от 700 000 грн до 1,5 млн грн и более за неделю, в зависимости от условий проживания, перелёта и выбранного сервиса.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, украинская блогерша призналась, что в 2021 году была беременна мальчиком, однако на пятом месяце родила мертвого ребенка.