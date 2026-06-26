Камалія вразила халатом з відчайдушним декольте на пляжі Майорки (фото)

Українська співачка Камалія вирушила у довгоочікувану відпустку до сонячної Іспанії. Зірка вже встигла поділитися з шанувальниками першими яскравими кадрами зі свого відпочинку на узбережжі Середземного моря.

Як видно на опублікованому відео в Instagram (@kamaliyaofficial), артистка ніжиться під сонцем на пляжі Алькудія (Alcudia Beach), що на Майорці. Для морської прогулянки Камалія обрала сміливий та стильний образ: легкий пляжний халат із яскравим квітковим принтом та глибоким, відчайдушним декольте, з-під якого виглядає купальник.

Камалія показалась на пляжі Фото: Instagram

Свій літній аутфіт виконавиця доповнила елегантним крислатим капелюхом, сонцезахисними окулярами та масивними сережками.

"Нарешті — моя довгоочікувана відпустка! Трохи сонця, моря й тиші після насичених днів. Заряджаюся теплом, красою Іспанії та неймовірною атмосферою Майорки", — поділилася емоціями співачка під своїм дописом.

Відео дня

Також у коментарях артистка окремо привітала своїх підписників, надіславши їм позитивні емоції з Пальма-де-Майорки.

Шанувальники зірки одразу відреагували на свіжі фото й засипали її компліментами у коментарях, бажаючи гарного відпочинку та відзначаючи, що Камалія — дуже світла й красива жінка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Камалія позувала на тлі піщаного пляжу та пальм у стильному чорному купальнику, демонструючи квітучий вигляд.

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