Дівчина-модель Леонардо Ді Капріо знялася у бікіні (фото)

28-річна італійська топмодель Вітторія Черетті, відома як обраниця актора Леонардо Ді Капріо, вирушила на відпочинок до Французької Полінезії. Зірка подіумів уже встигла поділитися з шанувальниками першими яскравими знімками з узбережжя Тихого океану.

На нових кадрах в Instagram (@vittoria) Черетті позує серед пальм та екзотичної тропічної зелені. Для відпочинку на узбережжі модель обрала стильне жовто-чорне бікіні, яке вдало підкреслило її фігуру.

Вітторія Черетті позує у купальнику Фото: Instagram

Хто така Вітторія Черетті

Вітторія Черетті є однією з найпопулярніших та найзатребуваніших моделей сучасної індустрії моди, яка входить до престижного списку "Нових облич" свого покоління. Свою кар'єру вона розпочала ще у 14 років, і сьогодні на її рахунку численні зйомки для світового глянцю та участь у рекламних кампаніях провідних брендів. Окрім основної діяльності, зірка активно підтримує благодійні ініціативи та важливі екологічні проєкти.

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Вітторія Черетті на відпочинку Фото: Instagram

Про романтичні стосунки італійської манекенниці з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо пресі стало відомо наприкінці літа 2023 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Італійська топмодель Вітторія Черетті прикрасила обкладинку літнього номера французького Harper’s Bazaar, знявшись у сміливій фотосесії.

Дівчина Леонардо Ді Капріо показалась у мереживній сукні. Ефектний образ підкреслив її фігуру та виглядав сміливо й елегантно водночас.

Крім того, Леонардо Ді Капріо зупинила та обшукала поліція, яка не впізнала його на Ібіці. Один з найвідоміших чоловіків світу мусив представитися поліції та показати документ, що посвідчує особу.