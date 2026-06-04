Дівчина-модель Леонардо Ді Капріо знялася топлес (фото)

Італійська топмодель Вітторія Черетті прикрасила обкладинку літнього номера французького Harper’s Bazaar, знявшись у сміливій та мінімалістичній фотосесії. 27-річна зірка подіумів, відома також як обраниця Леонардо Ді Капріо, постала перед об’єктивом майже без макіяжу та топлес, змінюючи лише шорти та аксесуари від бренду Celine.

Для головного кадру Вітторія приміряла оригінальний образ, одягнувши на шию замість намиста масивний пояс із бляхами. Під час самого фотосету модель поєднувала відсутність верху з хутряними, шкіряними та розшитими паєтками шортами.

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Хто така Вітторія Черетті

Хоча в пресі Черетті часто згадують саме через роман із Ді Капріо, який розпочався влітку 2023 року, вона є самостійною та надзвичайно успішною фігурою в індустрії моди. Дівчина дебютувала на подіумі ще у 14 років і наразі входить до списку "Нових облич" покоління, будучи однією з найзатребуваніших моделей світу та активною учасницею екологічних проєктів.

Раніше в інтерв'ю для Vogue Вітторія відверто зізнавалася, що її дратує тавро "дівчини Ді Капріо", оскільки подібні ярлики знецінюють її власні масштабні кар'єрні досягнення.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дівчина Леонардо Ді Капріо показалась у мереживній сукні.

Актор останні роки все частіше став ховати своє обличчя за маскою або кепкою. Втім, виявилося, що насправді це стратегія зірки екрану.

Крім того, Леонардо Ді Капріо зупинила та обшукала поліція, яка не впізнала його на Ібіці. Один з найвідоміших чоловіків світу мусив представитися поліції та показати документ, що посвідчує особу.