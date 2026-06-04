Девушка-модель Леонардо Ди Каприо снялась топлес (фото)
Итальянская топ-модель Виттория Черетти украсила обложку летнего номера французского Harper's Bazaar, снявшись в смелой и минималистичной фотосессии. 27-летняя звезда подиумов, известная также как избранница Леонардо Ди Каприо, предстала перед объективом почти без макияжа и топлес, меняя лишь шорты и аксессуары от бренда Celine.
Для главного кадра Виттория примерила оригинальный образ, надев на шею вместо ожерелья массивный пояс с бляхами. Во время самого фотосета модель сочетала отсутствие верха с меховыми, кожаными и расшитыми пайетками шортами.
Кто такая Виттория Черетти
Хотя в прессе Черетти часто вспоминают именно из-за романа с Ди Каприо, который начался летом 2023 года, она является самостоятельной и чрезвычайно успешной фигурой в индустрии моды. Девушка дебютировала на подиуме еще в 14 лет и сейчас входит в список "Новых лиц" поколения, будучи одной из самых востребованных моделей мира и активной участницей экологических проектов.
Ранее в интервью для Vogue Виттория откровенно признавалась, что ее раздражает клеймо "девушки Ди Каприо", поскольку подобные ярлыки обесценивают ее собственные масштабные карьерные достижения.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Девушка Леонардо Ди Каприо показалась в кружевном платье.
- Актер последние годы все чаще стал прятать свое лицо за маской или кепкой. Впрочем, оказалось, что на самом деле это стратегия звезды экрана.
Кроме того, Леонардо Ди Каприо остановила и обыскала полиция, которая не узнала его на Ибице. Один из самых известных мужчин мира должен был представиться полиции и показать документ, удостоверяющий личность.