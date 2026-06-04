Девушка-модель Леонардо Ди Каприо снялась топлес (фото)

Итальянская топ-модель Виттория Черетти украсила обложку летнего номера французского Harper's Bazaar, снявшись в смелой и минималистичной фотосессии. 27-летняя звезда подиумов, известная также как избранница Леонардо Ди Каприо, предстала перед объективом почти без макияжа и топлес, меняя лишь шорты и аксессуары от бренда Celine.

Для главного кадра Виттория примерила оригинальный образ, надев на шею вместо ожерелья массивный пояс с бляхами. Во время самого фотосета модель сочетала отсутствие верха с меховыми, кожаными и расшитыми пайетками шортами.

Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram

Кто такая Виттория Черетти

Хотя в прессе Черетти часто вспоминают именно из-за романа с Ди Каприо, который начался летом 2023 года, она является самостоятельной и чрезвычайно успешной фигурой в индустрии моды. Девушка дебютировала на подиуме еще в 14 лет и сейчас входит в список "Новых лиц" поколения, будучи одной из самых востребованных моделей мира и активной участницей экологических проектов.

Ранее в интервью для Vogue Виттория откровенно признавалась, что ее раздражает клеймо "девушки Ди Каприо", поскольку подобные ярлыки обесценивают ее собственные масштабные карьерные достижения.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Девушка Леонардо Ди Каприо показалась в кружевном платье.

Актер последние годы все чаще стал прятать свое лицо за маской или кепкой. Впрочем, оказалось, что на самом деле это стратегия звезды экрана.

Кроме того, Леонардо Ди Каприо остановила и обыскала полиция, которая не узнала его на Ибице. Один из самых известных мужчин мира должен был представиться полиции и показать документ, удостоверяющий личность.