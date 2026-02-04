27-летняя девушка Леонардо Ди Каприо показалась в смелом кружевном платье (фото)
Итальянская модель Виттория Черетти, которую называют дамой сердца голливудского актера Леонардо Ди Каприо, поделилась новыми стильными кадрами.
В Instagram модель продемонстрировала соблазнительный аутфит — прозрачное черное кружевное платье Gucci, которое она надела без бюстгальтера. Эффектный образ подчеркнул ее фигуру и выглядел смело и элегантно одновременно.
Завершить лук стилисты решили пушистой сумкой через плечо в тон, которая добавила образу фактурности и модного акцента. Новые фото Черетти быстро привлекли внимание поклонников и стали еще одним подтверждением ее безупречного чувства стиля.
Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти: история любви
Сообщается, что пара познакомилась на премьере фильма "Убийцы цветочной луны" на Каннском кинофестивале 2023 года.
До этого Ди Каприо долгое время встречался с моделью Джиджи Хадид и Камилой Морроне. А итальянка была замужем с 2020 по 2023 год за диджеем Маттео Миллери из берлинского дуэта Tale of Us.
"Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно скорее. Его всегда называли самым отъявленным холостяком Голливуда, но в его возрасте это уже не хорошо — он готов избавиться от этого титула", — говорили инсайдеры.
