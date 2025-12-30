Леонардо Ди Каприо заметили на рождественском шопинге с 27-летней супермоделью (фото)
Леонардо Ди Каприо и его девушка, модель Виттория Черетти, провели послерождественский день за совместным шопингом в Лос-Анджелесе. Пара не скрывала нежных чувств.
Влюбленных заметили в районе Melrose Place, популярном месте для прогулок и покупок, пишет TMZ.
Актер и его возлюбленная старались оставаться незаметными, выбрав total black образы. Впрочем, настроение выдавало их с головой: улыбки, объятия и даже поцелуй, который попал в кадр папарацци.
Ди Каприо, который обычно не известен длительными романами, на этот раз выглядел по-настоящему влюбленным — достаточно лишь взглянуть на то, с какой нежностью он смотрел на Витторию. Пара выглядела счастливой и расслабленной, наслаждаясь моментом вместе.
Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти: история любви
Сообщается, что пара познакомилась на премьере фильма "Убийцы цветочной луны" на Каннском кинофестивале 2023 года.
До этого Ди Каприо долгое время встречался с моделью Джиджи Хадид и Камилой Морроне. А итальянка была замужем с 2020 по 2023 год за диджеем Маттео Миллери из берлинского дуэта Tale of Us.
"Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно скорее. Его всегда называли самым отъявленным холостяком Голливуда, но в его возрасте это уже не хорошо — он готов избавиться от этого титула", — говорили инсайдеры.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- 51-летний американский актер Леонардо Ди Каприо вышел на ночной перекус со своей девушкой, 27-летней супермоделью Витторией Черетти. Обладатель премии "Оскар" почти полностью скрывал лицо под черной шляпой и капюшоном своей толстовки, когда он и Черетти поужинали в "Суши Парк".
- Актер последние годы все чаще стал прятать свое лицо за маской или кепкой. Впрочем, оказалось, что на самом деле это стратегия звезды экрана.
Кроме того, Леонардо Ди Каприо остановила и обыскала полиция, которая не узнала его на Ибице. Один из самых известных мужчин мира должен был представиться полиции и показать документ, удостоверяющий личность.