Леонардо Ди Каприо заметили на рождественском шопинге с 27-летней супермоделью (фото)

Леонардо Ди Каприо и его девушка, модель Виттория Черетти, провели послерождественский день за совместным шопингом в Лос-Анджелесе. Пара не скрывала нежных чувств.

Влюбленных заметили в районе Melrose Place, популярном месте для прогулок и покупок, пишет TMZ.

Актер и его возлюбленная старались оставаться незаметными, выбрав total black образы. Впрочем, настроение выдавало их с головой: улыбки, объятия и даже поцелуй, который попал в кадр папарацци.

Ди Каприо, который обычно не известен длительными романами, на этот раз выглядел по-настоящему влюбленным — достаточно лишь взглянуть на то, с какой нежностью он смотрел на Витторию. Пара выглядела счастливой и расслабленной, наслаждаясь моментом вместе.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти Фото: Backgrid

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти: история любви

Сообщается, что пара познакомилась на премьере фильма "Убийцы цветочной луны" на Каннском кинофестивале 2023 года.

До этого Ди Каприо долгое время встречался с моделью Джиджи Хадид и Камилой Морроне. А итальянка была замужем с 2020 по 2023 год за диджеем Маттео Миллери из берлинского дуэта Tale of Us.

"Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно скорее. Его всегда называли самым отъявленным холостяком Голливуда, но в его возрасте это уже не хорошо — он готов избавиться от этого титула", — говорили инсайдеры.

Виттория Черетти Фото: instagram.com/vittoria

51-летний американский актер Леонардо Ди Каприо вышел на ночной перекус со своей девушкой, 27-летней супермоделью Витторией Черетти. Обладатель премии "Оскар" почти полностью скрывал лицо под черной шляпой и капюшоном своей толстовки, когда он и Черетти поужинали в "Суши Парк".

Актер последние годы все чаще стал прятать свое лицо за маской или кепкой. Впрочем, оказалось, что на самом деле это стратегия звезды экрана.

Кроме того, Леонардо Ди Каприо остановила и обыскала полиция, которая не узнала его на Ибице. Один из самых известных мужчин мира должен был представиться полиции и показать документ, удостоверяющий личность.