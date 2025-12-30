Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Леонардо Ди Каприо заметили на рождественском шопинге с 27-летней супермоделью (фото)

Леонардо Ди Каприо с девушкой
Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти | Фото: Backgrid

Леонардо Ди Каприо и его девушка, модель Виттория Черетти, провели послерождественский день за совместным шопингом в Лос-Анджелесе. Пара не скрывала нежных чувств.

Влюбленных заметили в районе Melrose Place, популярном месте для прогулок и покупок, пишет TMZ.

Актер и его возлюбленная старались оставаться незаметными, выбрав total black образы. Впрочем, настроение выдавало их с головой: улыбки, объятия и даже поцелуй, который попал в кадр папарацци.

Ди Каприо, который обычно не известен длительными романами, на этот раз выглядел по-настоящему влюбленным — достаточно лишь взглянуть на то, с какой нежностью он смотрел на Витторию. Пара выглядела счастливой и расслабленной, наслаждаясь моментом вместе.

отношения Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти
Фото: Backgrid

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти: история любви

Сообщается, что пара познакомилась на премьере фильма "Убийцы цветочной луны" на Каннском кинофестивале 2023 года.

Відео дня

До этого Ди Каприо долгое время встречался с моделью Джиджи Хадид и Камилой Морроне. А итальянка была замужем с 2020 по 2023 год за диджеем Маттео Миллери из берлинского дуэта Tale of Us.

"Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно скорее. Его всегда называли самым отъявленным холостяком Голливуда, но в его возрасте это уже не хорошо — он готов избавиться от этого титула", — говорили инсайдеры.

Виттория Черетти девушка Ди Каприо
Виттория Черетти
Фото: instagram.com/vittoria

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • 51-летний американский актер Леонардо Ди Каприо вышел на ночной перекус со своей девушкой, 27-летней супермоделью Витторией Черетти. Обладатель премии "Оскар" почти полностью скрывал лицо под черной шляпой и капюшоном своей толстовки, когда он и Черетти поужинали в "Суши Парк".
  • Актер последние годы все чаще стал прятать свое лицо за маской или кепкой. Впрочем, оказалось, что на самом деле это стратегия звезды экрана.

Кроме того, Леонардо Ди Каприо остановила и обыскала полиция, которая не узнала его на Ибице. Один из самых известных мужчин мира должен был представиться полиции и показать документ, удостоверяющий личность.