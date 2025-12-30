Леонардо Ді Капріо помітили на різдвяному шопінгу з 27-річною супермоделлю (фото)

Леонардо Ді Капріо та його дівчина, модель Вітторія Черетті, провели післяріздвяний день за спільним шопінгом у Лос-Анджелесі. Пара не приховувала ніжних почуттів.

Закоханих помітили в районі Melrose Place, популярному місці для прогулянок і покупок, пише TMZ.

Актор і його кохана намагалися залишатися непомітними, обравши total black образи. Втім, настрій видавав їх з головою: усмішки, обійми та навіть поцілунок, який потрапив у кадр папараці.

Ді Капріо, який зазвичай не відомий тривалими романами, цього разу виглядав по-справжньому закоханим — достатньо лише поглянути на те, з якою ніжністю він дивився на Вітторію. Пара виглядала щасливою та розслабленою, насолоджуючись моментом разом.

Леонардо Ді Капріо і Вітторія Черетті Фото: Backgrid

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті: історія кохання

Повідомляється, що пара познайомилася на прем'єрі фільму "Вбивці квіткового місяця" на Каннському кінофестивалі 2023 року.

Відео дня

До цього Ді Капріо тривалий час зустрічався з моделлю Джіджі Хадід та Камілою Морроне. А італійка була одружена з 2020 по 2023 рік з діджеєм Маттео Міллері з берлінського дуету Tale of Us.

"Лео багато думав про одруження з Вітторією, і він хотів би зробити це якомога швидше. Його завжди називали найзапеклішим холостяком Голлівуду, але в його віці це вже не добре — він готовий позбутися цього титулу", — казали інсайдери.

Вітторія Черетті Фото: instagram.com/vittoria

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

51-річний американський актор Леонардо Ді Капріо вийшов на нічний перекус зі своєю дівчиною, 27-річною супермоделлю Вітторією Черетті. Володар премії "Оскар" майже повністю приховував обличчя під чорним капелюхом та капюшоном своєї толстовки, коли він та Черетті повечеряли в "Суші Парк".

Актор останні роки все частіше став ховати своє обличчя за маскою або кепкою. Втім, виявилося, що насправді це стратегія зірки екрану.

Крім того, Леонардо Ді Капріо зупинила та обшукала поліція, яка не впізнала його на Ібіці. Один з найвідоміших чоловіків світу мусив представитися поліції та показати документ, що посвідчує особу.