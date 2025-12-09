Леонардо Ді Капріо зізнався, чому постійно ховає обличчя

51-річний американський актор Леонардо Ді Капріо останні роки все частіше став ховати своє обличчя за маскою або кепкою. Втім, виявилося, що насправді це стратегія зірки екрану.

Він здобув світову славу на початку 2000-х після успіху "Титаніка". Але якби Леонардо Ді Капріо досяг свого, він би волів триматися подалі від уваги, наскільки це можливо. 51-річний Ді Капріо був названий артистом року за версією журналу TIME, і в супровідному інтерв'ю детально розповів про свої труднощі з балансуванням між тим, щоб бути широко впізнаваною зіркою, та бажанням мати певну приватність.

Чому Ді Капріо ховається за маскою

"Це баланс, який я намагався знайти все своє доросле життя. І досі я не експерт. Я думаю, що моя проста філософія полягає в тому, щоб виходити та робити щось лише тоді, коли тобі є що сказати або що показати. В іншому випадку просто зникай якомога частіше", — каже актор.

"Я подумав: "Гаразд, як мені зробити довгу кар'єру? Тому що я люблю те, що роблю, і вважаю, що найкращий спосіб зробити довгу кар'єру — це зникнути з обличчя людей", — додав Лео.

Здається, голлівудський актор ніколи не з'являється на публіці без того, щоб його обличчя не було приховане за допомогою капелюха та маски для обличчя.

Ді Капріо почав носити маску для обличчя під час пандемії COVID-19 і з того часу впроваджує її у свій повсякденний гардероб.

Леонардо Ді Капріо на весіллі Джеффа Безоса Фото: Shutterstock

Ці аксесуари стали настільки невід'ємною частиною його гардеробу, що навіть весілля зіркових друзів не могло завадити цьому.

Під час церемонії одруження Джеффа Безоса та Лорен Санчес у Венеції Ді Капріо був сфотографований з кепкою, щільно натягнутою на обличчя, коли він виходив з готелю у смокінгу.

Леонардо Ді Капріо Фото: Shutterstock

Але коли обов'язок кличе, Ді Капріо, звісно, знімає маски для публічних заходів, пов'язаних з його роботою.

