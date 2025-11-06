50-річний Леонардо Ді Капріо зводив на побачення італійську супермодель: хто вона (фото)

50-річний американський актор Леонардо Ді Капріо вийшов на нічний перекус зі своєю дівчиною, 27-річною супермоделлю Вітторією Черетті.

Володар премії "Оскар" майже повністю приховував обличчя під чорним капелюхом та капюшоном своєї толстовки, коли він та Черетті повечеряли в "Суші Парк". Про це пише Daily Mail.

Леонардо Ді Капріо на побаченні

"Суші Парк" — це модний японський ресторан, який часто відвідують його друг Джастін Бібер з дружиною-супермоделлю Гейлі. Серед інших зірок, які там обідали, — Кендалл та Кайлі Дженнер.

Пару з різницею у віці, яка зустрічається з 2023 року, сфотографували разом, коли вони виходили з ресторану у Західному Голлівуді.

У той час як Ді Капріо дотримувався стриманості у толстовці з капюшоном та джинсах, Черетті привернула увагу яскраво-фіолетовою курткою з пухнастим коміром.

Відео дня

Вона доповнила свій невимушений верхній одяг укороченою толстовкою, що демонструвала її прес, та парою мішкуватих джинсів з низькою посадкою. Черетті з'явилася без макіяжу, а її каштанове волосся було зібране в тугий пучок.

Після насолоди суші пара вирушила до паркувальника, щоб забрати машину Ді Капріо.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті Фото: Backgrid

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті: історія кохання

Повідомляється, що пара познайомилася на прем'єрі фільму "Вбивці квіткового місяця" на Каннському кінофестивалі 2023 року.

До цього Ді Капріо тривалий час зустрічався з моделлю Джіджі Хадід та Камілою Морроне. А італійка була одружена з 2020 по 2023 рік з діджеєм Маттео Міллері з берлінського дуету Tale of Us.

"Лео багато думав про одруження з Вітторією, і він хотів би зробити це якомога швидше. Його завжди називали найзапеклішим холостяком Голлівуду, але в його віці це вже не добре — він готовий позбутися цього титулу", — казали інсайдери.

Вітторія Черетті Фото: instagram.com/vittoria

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леонардо Ді Капріо підтримала його дівчина Вітторія Черетті, коли він очолював зірковий склад гостей на світовій прем'єрі свого нового фільму "Одна битва за іншою".

Голлівудський актор відпочив на Ібіці з італійською моделлю.

Крім того, дівчина Леонардо Ді Капріо блиснула каблучкою для заручин в Італії.